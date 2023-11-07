به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیروکمان، در ادامه رقابت های تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، امروز سه شنبه و در بخش انفرادی کامپوند، محمدصالح پالیزبان پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی کامپوند، در دور دوم به مصاف کمانداری از چین تایپه رفت و با نتیجه ۱۴۵ بر ۱۴۲ به برتری رسید. وی فردا و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از کره‌جنوبی می‌رود.

آرمین پاکزاد پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی کامپوند، در دور دوم به مصاف کمانداری از بنگلادش رفت و با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۱ به برتری رسید. وی فردا و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از هند می‌رود.

میلاد رشیدی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی کامپوند، در دور دوم به مصاف کمانداری از قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۵ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

بیتا عاشق‌زاده پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی کامپوند، در دور دوم به مصاف نماینده سنگاپور رفت و با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۳۶ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

همچنین در بخش ریکرو، فائز محمدی در دور نخست مسابقات با نتیجه ۶ بر صفر مقابل نماینده امارات به پیروزی رسید. وی در دور دوم به نتیجه ۷ بر ۳ از سد کمانداری از هند گذشت. محمدی در یک شانزدهم نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از ژاپن به برتری رسید. وی فردا و در یک هشتم نهایی باید به مصاف نماینده کره‌جنوبی برود.

رضا شبانی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم مقابل نماینده فیلیپین با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

محمدحسین گلشنی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم مقابل نماینده مغولستان با نتیجه ۷ بر ۳ به برتری رسید. وی در دور بعدی با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از کره جنوبی شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

صادق اشرفی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم مقابل کمانداری از بوتان با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کمانداری از ازبکستان شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

یسنا پورماهانی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف نماینده ویتنام رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از کره‌جنوبی شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

مهتا عبدالهی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از ویتنام رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید. وی در دور بعدی با نتیجه ۶ بر ۲ از سد کمانداری از کره‌جنوبی دارنده سه مدال طلای المپیک گذشت و راهی دور بعدی مسابقات شد. وی فردا در یک هشتم نهایی به مصاف نماینده چین‌تایپه می‌رود.

مبینا فلاح پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مسابقات حذفی به مصاف نماینده مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. در یک شانزدهم نهایی فلاح با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کمانداری از کره‌جنوبی شد و از صعود به دور بعدی بازماند.

حوریه حاجی حسینی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف نماینده کویت رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از مالزی شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.