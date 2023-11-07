به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر امروز سه‌شنبه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، دستور رئیس‌جمهور برای توسعه مأموریت شورای‌عالی جوانان را که در دیدار روز سه‌شنبه ۹ آبان با جمعی از نوجوانان مطرح شد، مورد بررسی و تصویب قرار داد.

بر این اساس، اساسنامه شورای‌عالی جوانان مطابق با مصوبه جدید اصلاح و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد تا از این پس این شورای‌عالی مسائل جوانان و نوجوانان را توأمان پیگیری کند.

در ادامه پیشنهاد رئیس فرهنگستان علوم درباره ریاست این مجموعه بر هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، طرح و اعضا با توجه به تغییرات اخیر و رشد کمی و کیفی مطلوب فعالیت‌های فرهنگستان علوم، با ریاست فرهنگستان علوم بر این هیأت موافقت کردند.

ارائه گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره سند تحول جامع این مجموعه بخش پایانی جلسه امروز شورا بود. بر اساس گزارش تهرانچی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی رشد و توسعه قابل توجهی به‌ویژه در حوزه‌های مهارت‌آموزی مطابق با سند جامع تحول این دانشگاه داشته است.