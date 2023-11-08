به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی با تاکید بر سیاست دولت در تامین آب مورد نیاز مردم استان اظهار کرد: با دستور رییس جمهور، عملیات اجرایی بزرگترین آب شیرینکن غرب هرمزگان سال گذشته با همت بخش خصوصی در منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان آغاز شد.
وی بیان کرد: این پروژه تمام مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده و قرار است در فاز نخست به ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار مترمکعب در روز آب برسد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار کرد: آب شیرینکن پارسیان با سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در حال انجام است که امیدواریم با تلاشهای انجام گرفته این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
دوستی تصریح کرد: این طرح یکی از طرحهای زیرساختی مهم و پایه در منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان است که موجب میشود دیگر صنایع نیز با فراغ بال به سرمایهگذاری در این منطقه بپردازند.
وی یادآورشد: این آب شیرینکن همچنین قرار است آب شهرستان پارسیان را نیز تامین کند، همچنین در کنار طرح احداث آب شیرینکن، فاز اجرایی خط انتقال آب از منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان به این شهرستان نیز در حال انجام است.
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به دلیل قرارگیری در ۴۰ کیلومتری عسلویه و ۱۷ کیلومتری فرودگاه عسلویه، نزدیکی به مخزن گازی پارس جنوبی، یکی از مناطق ویژه منحصر بهفرد در سطح کشور است که در محل اتصال سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس قرار گرفته است.
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