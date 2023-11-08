صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) چهارشنبه شب در سخنانی اعلام کرد، دشمن صهیونیست تعداد بیشتری از تانک‌های منهدم شده و نیروهای کشته شده خود را از غزه عقب خواهد کشید.

مقام ارشد حماس افزود: به یاری خداوند شاهد تحرکی از کرانه باختری خواهیم بود که تمامی معادلات را برهم خواهد زد.

نایب رییس جنبش حماس با نوید پیروزی مقاومت در غزه گفت: سرانجام این نبرد استقلال و آزادی خواهد بود.

العاروری با تقدیر از حمایت جبهه مقاومت از مقاومت غزه گفت: عملکرد محور مقاومت خوب و پیشگام بوده، به ویژه حزب الله و یمن و ما خواستار مقاومت بیشتر و مشارکت پررنگ‌تر در نبرد طوفان الاقصی هستیم.

عضو جنبش حماس با اشاره به فتنه‌اندازی‌ها در میان گروه‌های فلسطینی گفت: برخی به دنبال اختلاف افکنی بین ما و تشکیلات خودگردان در مورد شرایط پس از جنگ هستند.

وی تصریح کرد که کشورهای اسلامی و عربی باید روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرده و در کنار مردم غزه بایستند.

مقام ارشد حماس درباره آتش‌بس خاطرنشان کرد که دشمن صهیونیستی باید بها بپردازد و آزادی اسرا در مقابل اسرا خواهد بود و ما کاملاً در این زمینه جدی هستیم و موضع رسمی حماس در مورد اسرا این است که آزادی ملت از آزادی اسرا آغاز خواهد شد.

صالح العاروری درباره ادعای پیشروی ارتش صهیونیستی در نوار غزه تصریح کرد: این نبرد آثار و پیامدهایی را در پی خواهد داشت و دشمن صهیونیستی هرچه بیشتر به داخل غزه نفوذ کند، خسارت و تلفات در میان نیروهایش بیشتر خواهد شد.

نایب رییس دفتر سیاسی حماس افزود: غزه بسیار بزرگ‌تر از تو (نتانیاهو) و غیر تو است، هرگز قادر به شکست مقاومت در غزه نخواهی بود، نه تو و نه غیر تو.