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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۰:۰۳

صالح العاروری:

تحرکات سرنوشت‌سازی در کرانه باختری ضد صهیونیست‌ها در راه است!

تحرکات سرنوشت‌سازی در کرانه باختری ضد صهیونیست‌ها در راه است!

نایب رییس دفتر سیاسی حماس چهارشنبه شب با نوید پیروزی مقاومت ضد صهیونیست‌ها گفت: طرح کوچاندن ساکنان شمالی غزه به جنوب شکست خورده و به‌زودی شاهد تحرکاتی سرنوشت‌ساز در کرانه باختری خواهیم بود.

صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) چهارشنبه شب در سخنانی اعلام کرد، دشمن صهیونیست تعداد بیشتری از تانک‌های منهدم شده و نیروهای کشته شده خود را از غزه عقب خواهد کشید.

مقام ارشد حماس افزود: به یاری خداوند شاهد تحرکی از کرانه باختری خواهیم بود که تمامی معادلات را برهم خواهد زد.

نایب رییس جنبش حماس با نوید پیروزی مقاومت در غزه گفت: سرانجام این نبرد استقلال و آزادی خواهد بود.

العاروری با تقدیر از حمایت جبهه مقاومت از مقاومت غزه گفت: عملکرد محور مقاومت خوب و پیشگام بوده، به ویژه حزب الله و یمن و ما خواستار مقاومت بیشتر و مشارکت پررنگ‌تر در نبرد طوفان الاقصی هستیم.

عضو جنبش حماس با اشاره به فتنه‌اندازی‌ها در میان گروه‌های فلسطینی گفت: برخی به دنبال اختلاف افکنی بین ما و تشکیلات خودگردان در مورد شرایط پس از جنگ هستند.

وی تصریح کرد که کشورهای اسلامی و عربی باید روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرده و در کنار مردم غزه بایستند.

مقام ارشد حماس درباره آتش‌بس خاطرنشان کرد که دشمن صهیونیستی باید بها بپردازد و آزادی اسرا در مقابل اسرا خواهد بود و ما کاملاً در این زمینه جدی هستیم و موضع رسمی حماس در مورد اسرا این است که آزادی ملت از آزادی اسرا آغاز خواهد شد.

صالح العاروری درباره ادعای پیشروی ارتش صهیونیستی در نوار غزه تصریح کرد: این نبرد آثار و پیامدهایی را در پی خواهد داشت و دشمن صهیونیستی هرچه بیشتر به داخل غزه نفوذ کند، خسارت و تلفات در میان نیروهایش بیشتر خواهد شد.

نایب رییس دفتر سیاسی حماس افزود: غزه بسیار بزرگ‌تر از تو (نتانیاهو) و غیر تو است، هرگز قادر به شکست مقاومت در غزه نخواهی بود، نه تو و نه غیر تو.

کد مطلب 5934259

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    نظرات

    • نصیر IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
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      درود به شرفتون ای مبارزان راه حق.در پناه خدا باشید و بت صهیونیزم را در مقابل چشمان بت پرستان بشکنید.خدای یکتا یاورتان باشد.
    • علیپوررزمنده IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
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      انشاالله خدایارویاورتان خدامیداندچقدرحرص میخورم اگه رهبراجازه بفرماید میشتابم

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