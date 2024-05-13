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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۹

کتاب «درآمدی بر مبانی تعزیه‌شناسی و تعزیه‌پژوهی» رونمایی شد

کتاب «درآمدی بر مبانی تعزیه‌شناسی و تعزیه‌پژوهی» رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب «درآمدی بر مبانی تعزیه‌شناسی و تعزیه‌پژوهی» در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله نشست‌های رونمایی از کتب انتشارات دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) با حضور مسلم نادعلی زاده، نویسنده کتاب «درآمدی بر مبانی تعزیه‌شناسی و تعزیه‌پژوهی»، و عضو هیات‌علمی دانشگاه بین‌المللی دانشگاه اهل‌بیت (ع) در غرفه انتشارات دانشگاه برگزار شد.

نادعلی زاده در این مراسم به معرفی اجمالی اثر خویش پرداخت و ابراز داشت: در این کتاب در پی این بودیم تا به صورتی مختصر، تعزیه شناخته و شناسانده شود و سپس اجراهای امروزین تعزیه و پژوهش‌های صورت‌گرفته در این موضوع آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: آسیب‌شناسی اجرا و پژوهش در حوزه تعزیه، به ارتقای کیفیّت این هنر و تحقیق درباره آن کمک خواهد کرد.

نادعلی زاده اشاره کرد: تعزیه هنری است مذهبی که با زبان شعر و بهره‌گیری از نغمات موسیقیِ ایرانی، به نمایش وقایع ‏تاریخی و ‏آموزه‌های شیعی با محوریّت امام حسین (ع) و واقعه کربلا می‌پردازد.‏

این‌ نویسنده‬ گفت: ‬ متون تعزیه، مولود فرهنگ ملّی ایرانی و مذهب تشیّع‌اند و در آن‌ها می‌توان اشارات، کنایات، ضرب‌المثل‌ها و عناصر مهمّی از فرهنگ ایرانی و شیعی را یافت و در این راستا، در دهه‌های ‏اخیر، شاهد افزایش کمّی آثار تعزیه‌پژوهانه بوده‌ایم، اما با این حال، کیفیّت آثار نوشته‌شده جز در بعضی موارد قابل ‏دفاع نیست و به نظر می‌رسد برای شناخت تعزیه و پژوهش در مورد آن، نیازمند دقّت‌ها و حسّاسیّت‌های ‏علمی ویژه‌ای هستیم. بسیاری از اطّلاعات مربوط به مجالس تعزیه، شبیه‌خوانان و استادان قدیم و شیوه‌های ‏اجرای تعزیه، همچنان در سینه شبیه‌خوانان کهن سالی است که اگر محقّقانه پای کلامشان ننشینیم، از آن ‏تجارب و معلومات بی‌بهره می‌مانیم.

وی خاطرنشان کرد: در این کتاب برای نخستین بار، فهرستی جامع مشتمل بر بیش از دوهزار مدخل جهت نگارش دایره‌المعارف تعزیه در ایران ارائه شده که محصول مطالعه تمام آثار مکتوب و موجود در موضوع تعزیه است.

کد مطلب 6104913
فاطمه علی آبادی

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