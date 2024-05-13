به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله نشستهای رونمایی از کتب انتشارات دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع) با حضور مسلم نادعلی زاده، نویسنده کتاب «درآمدی بر مبانی تعزیهشناسی و تعزیهپژوهی»، و عضو هیاتعلمی دانشگاه بینالمللی دانشگاه اهلبیت (ع) در غرفه انتشارات دانشگاه برگزار شد.
نادعلی زاده در این مراسم به معرفی اجمالی اثر خویش پرداخت و ابراز داشت: در این کتاب در پی این بودیم تا به صورتی مختصر، تعزیه شناخته و شناسانده شود و سپس اجراهای امروزین تعزیه و پژوهشهای صورتگرفته در این موضوع آسیبشناسی شود.
وی افزود: آسیبشناسی اجرا و پژوهش در حوزه تعزیه، به ارتقای کیفیّت این هنر و تحقیق درباره آن کمک خواهد کرد.
نادعلی زاده اشاره کرد: تعزیه هنری است مذهبی که با زبان شعر و بهرهگیری از نغمات موسیقیِ ایرانی، به نمایش وقایع تاریخی و آموزههای شیعی با محوریّت امام حسین (ع) و واقعه کربلا میپردازد.
این نویسنده گفت: متون تعزیه، مولود فرهنگ ملّی ایرانی و مذهب تشیّعاند و در آنها میتوان اشارات، کنایات، ضربالمثلها و عناصر مهمّی از فرهنگ ایرانی و شیعی را یافت و در این راستا، در دهههای اخیر، شاهد افزایش کمّی آثار تعزیهپژوهانه بودهایم، اما با این حال، کیفیّت آثار نوشتهشده جز در بعضی موارد قابل دفاع نیست و به نظر میرسد برای شناخت تعزیه و پژوهش در مورد آن، نیازمند دقّتها و حسّاسیّتهای علمی ویژهای هستیم. بسیاری از اطّلاعات مربوط به مجالس تعزیه، شبیهخوانان و استادان قدیم و شیوههای اجرای تعزیه، همچنان در سینه شبیهخوانان کهن سالی است که اگر محقّقانه پای کلامشان ننشینیم، از آن تجارب و معلومات بیبهره میمانیم.
وی خاطرنشان کرد: در این کتاب برای نخستین بار، فهرستی جامع مشتمل بر بیش از دوهزار مدخل جهت نگارش دایرهالمعارف تعزیه در ایران ارائه شده که محصول مطالعه تمام آثار مکتوب و موجود در موضوع تعزیه است.
نظر شما