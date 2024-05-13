۳ سارق با ۱۱ فقره سرقت در شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ هادی کیان مهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی وقوع چند فقره سرقت اموال داخل خودرو در سطح شاهین شهر بررسی موضوع برای دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تلاش پلیس برای دستگیری سارقان ادامه داشت تا اینکه مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ درحین گشت زنی فعال و هدفمند در سطح شهر ۳ سارق را در حین تخریب درب یک دستگاه خودروی پارک شده کنار خیابان مشاهده و آنها را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به کشف تعداد زیادی اموال مسروقه در بازرسی از خودرو سمند سارقان اظهار داشت: متهمان در تحقیقات انجام شده علاوه بر بزه ارتکابی به ۱۱ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.