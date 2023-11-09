سفر رییس سازمان سینمایی کشور به خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی روز گذشته ۱۷ آبان ماه به استان خوزستان سفر کرد.
در این سفر رییس سازمان سینمایی، ضمن حضور در گلزار شهدای آبادان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از سینماها و دفتر سینمای جوان شهر آبادان بازدید کرد، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با استاندار، نشست صمیمانه با فیلمسازان و هنرمندان از دیگر برنامههای این سفر خواهد بود.
سفرهای استانی در راستای کلان برنامه وزارت ارشاد و برنامه جامع سازمان سینمایی با رویکرد توسعه عدالت فرهنگی و عمومی سازی دسترسی فرهنگی صورت میگیرد.
در این سفر محمدرضا سوقندی مدیر کل امور حقوقی عملکرد استانها و مجلس سازمان سینمایی، یزدان عشیری مشاور رییس سازمان و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، مهدی آذرپندار رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، رییس سازمان سینمایی کشور را همراهی کردند.
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