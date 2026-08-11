آغاز طرح شهید روح الله عجمیان در ۸۰ کلاس شهرستان کوهرنگ

سرهنگ دوم پاسدار حسین‌قلی بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف طرح شهید روح الله عجمیان گفت: این طرح با همکاری مجموعه بسیج دانش آموزی و بسیج سازندگی و آموزش وپرورش به منظورشاداب سازی و بهسازی و رنگ‌آمیزی فضاهای آموزشی در مدارس برگزار می شود.

بدری بابادی اظهارداشت: باتوجه به تاثیر پذیری فضای آموزشی در شادابی و پویایی دانش آموزان طرح بهسازی مدارس باعنوان طرح شهید عجمیان با مشارکت آموزش وپرورش و گروههای جهادی بسیج سازندگی در مدارس هدف که نیاز به مرمت وبازسازی دارند در بخش های مرکزی و صمصامی و بازفت برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ بیان کرد: بسیج به عنوان نهاد خدمتگزار با برنامه ریزی بر روی دانش آموزان باهدف شکوفاسازی استعداد های درخشان این نسل در مسیر ساختن یک جوان طراز اول مومن وانقلابی طرح های تربیتی وسازندگی برگزار می کنند.