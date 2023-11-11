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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۴

«جولن لوپتگی» سرمربی می شود؛

«پائولو مالدینی» گزینه مدیریت الاتحاد عربستان شد

«پائولو مالدینی» گزینه مدیریت الاتحاد عربستان شد

مدیران تیم فوتبال الاتحاد عربستان برای انتخاب مدیر این تیم با «پائولو مالدینی» وارد مذاکره شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد عربستان پس از اخراج «نونو سانتو» به دلیل کسب نتایج ضعیف، به دنبال رایزنی با گزینه‌های جدید برای نیمکت این تیم است.

«فابریزیو رومانو» خبرنگار ایتالیایی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرده است مدیران الاتحاد با «پائولو مالدینی» مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا مذاکره کرده‌اند تا از او به عنوان مدیر تیم استفاده کنند.

سایت عربی «کوره» هم اعلام کرده است «جولن لوپتگی» سرمربی سابق رئال مادرید و تیم ملی فوتبال اسپانیا با سران الاتحاد برای جایگزینی نونو سانتو به توافق رسیده است و قرار است در هفته جاری راهی عربستان شود تا قراردادش را با الاتحاد امضا کند.

کد مطلب 5935384

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