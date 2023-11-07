ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال تاجیکستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان، یحیی گل محمدی ترکیب پرسپولیس را برای دیدار امروز مقابل استقلال تاجیکستان مشخص کرد.

سرمربی سرخپوشان پایتخت با توجه به شیوع ویروس سرماخوردگی در اردوی تیمش نفرات زیر را برای شروع بازی با تیم پرطرفدار پایتخت انتخاب کرد که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمدحسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، وحدت هنانوف، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، مهدی ترابی، محمد عمری و نبیل باهویی.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۷:۳۰ امروز سه شنبه از گروه E لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.