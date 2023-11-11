‌ آخرین وضعیت استقلال پیش از بازی با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز امروز در هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال در شرایطی امروز مقابل تراکتور قرار خواهد گرفت که نیک نفس هافبک دفاعی استقلال خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. نیک نفس روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه به تمرینات آبی پوشان اضافه شد اما به دلیل مصدومیت و تشخیص پزشکان استقلال در دیدار امروز هم حضور نخواهد داشت.

محمدحسین مرادمند هم با رفع محرومیت، به خط دفاعی استقلال بازگشته است تا خیال نکونام در خط حمله تا حدودی راحت باشد. مرادمند تنها بازیکن خط دفاعی بود که از ابتدای فصل در ترکیب آبی‌ها حضور داشت، او در بازی قبل تیم خود مقابل شمس آذر قزوین را به دلیل گرفتن کارت قرمز در بازی با آلومینیوم محروم بود.

مهدی هاشمی نسب مربی تیم فوتبال استقلال هم همچنان اجازه حضور روی نیمکت استقلال را ندارد، چرا که هنوز مشکل ثبت قرارداد او با استقلال حل نشده است و کارت بازی برای او از سوی سازمان لیگ صادر نشده است. یوسو سسما مربی بدنسازی آبی‌های پایتخت هم همچنان در انتظار ثبت قرارداد خود هستند.

رضا میرزایی دیگر بازیکن استقلال هم بعد از طی کردن دوران نقاهت و بهبودی نسبی تمرینات سبک خود را آغاز کرده است. از زمان جراحی میرزایی بیش از ۵ ماه گذشته و او در تلاش است تا بتواند در آینده‌ای نزدیک به میادین برگردد. این بازیکن امیدوار است تا پایان نیم فصل اول به شرایط ایده‌آل برگردد و بتواند از بازی‌های ابتدایی نیم فصل دوم لیگ بیست و سوم دوباره برای آبی‌ها به میدان برود.