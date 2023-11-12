به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در حالی باید از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز یکشنبه ۲۱ آبان به مصاف هم بروند که هر دو تیم شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند. سپاهانی که به دلیل کسر چهار امتیاز از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، از مدعیان صدرنشینی فاصله گرفته به دنبال پیروزی در یکی از مهم‌ترین دیدارهای خود در نیم فصل است.

شاگردان ژوزه مورایس که پنج دیدار ابتدایی خود در لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند، در دو بازی اخیر خود و از مجموع ۶ امتیاز تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و هفته گذشته در ورزشگاه نقش جهان شکست تلخی را مقابل ملوان و در مقابل دیدگاه هواداران خود تجربه کردند.

سپاهان که در لیگ قهرمانان آسیا توانست آلمالیق ازبکستان را با ۹ گل در هم بکوبد پا به این دیدار حساس خواهد گذاشت. سیاوش یزدانی مدافع این تیم در تمرینات مصدوم شده و به احتمال زیاد قادر به همراهی تیمش مقابل پرسپولیس نیست، رضا شکاری و امید نورافکن هم دیگر غایبان سپاهان در این بازی هستند.

حضور پنج بازیکن سابق پرسپولیس در ترکیب سپاهان

رضا اسدی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، شهریار مغانلو و عیسی آل کثیر پنج بازیکن سپاهان هستند که سابقه بازی برای پرسپولیس را دارند. اسدی، مغانلو و آل کثیر سه مهاجم آماده سپاهان برای این بازی هستند و با توجه به آمار خوبی که هر سه این بازیکنان از خود در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به ثبت رسانده اند، مسلماً خط دفاعی پرسپولیس برای این بازی کار راحتی نخواهد داشت.

از طرفی با توجه به مصدومیت یزدانی، مورایس به احتمال زیاد بار دیگر از نیلسون جونیور در خط دفاع سپاهان استفاده خواهد کرد. این بازیکن با توجه به اشتباهاتی که در بازی با ملوان داشت از سوی هواداران این تیم مورد انتقاد قرار گرفته است و باید دید در صورت حضور در ترکیب سپاهان چه عملکردی را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

شاگردان یحیی در اندیشه طلسم شکنی در بازی با سپاهان

در سمت دیگر زمین، پرسپولیس که در سه بازی اخیر خود در لیگ برتر و آسیا نتوانسته به پیروزی دست یابد به دنبال یک پیروزی مهم و خارج از خانه مقابل سپاهان است تا کورس صدرنشینی را با رقیب سنتی خود یعنی استقلال تهران ادامه دهد. چند بازیکن پرسپولیس که پیش از دیدار با استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا به ویروس سرماخوردگی آلوده شده بودند به بازی با سپاهان خواهند رسید و وحید امیری، مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی که پیش از این به دلیل مصدومیت در بازی‌های اخیر پرسپولیس غایب بودند در این دیدار هم نمی‌توانند یاران خود را همراهی کنند.

دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریگی و سروش رفیعی سه بازیکن پرسپولیس هستند که سابقه بازی برای سپاهان را در کارنامه خود دارند. مصاف رامین رضائیان در سمت راست سپاهان و دانیال اسماعیلی فر در سمت راست خط دفاعی پرسپولیس می‌تواند به جذابیت این بازی بیافزاید به این دلیل که پس از جدایی اسماعیلی فر از سپاهان او به پرسپولیس پیوست و رضائیان هم زمانی که از پرسپولیس جدا شد به سپاهان پیوست.

فصل گذشته پرسپولیس در دو بازی لیگ برتر نتوانست حریف خود را شکست دهد و یک تساوی و یک باخت خانگی را تجربه کرد اما شاگردان گل محمدی با پیروزی در نقش جهان توانستند سپاهان را از جام حذفی حذف کنند و دیدار امروز می‌تواند فرصت انتقام خوبی برای زردپوشان اصفهان باشد.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و در ورزشگاه نقش جهان برگزار می‌شود. پرسپولیس با ۱۷ امتیازی در مکان دوم و سپاهان با ۱۲ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

نساجی - ذوب آهن

تیم فوتبال نساجی که نتایج بسیار ضعیفی را در لیگ برتر و آسیا کسب کرده است با فشار زیاد هواداران مواجه است و در آستانه بازی با ذوب آهن چند بازیکن این تیم به ویروس سرماخوردگی مبتلا شدند و در تمرینات غایب بودند. سید مهدی رحمتی که در این بازی خانگی محکوم به پیروزی است تاکنون و با گذشت ۸ بازی، ۶ امتیاز کسب کرده و بالاتر از استقلال خوزستان در رده پانزدهم قرار گرفته است. نساجی اگر بتواند این بازی را ببرد می‌تواند چهار پله صعود داشته باشد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد خوزستان در جایگاه یازدهم جدول قرار گیرد.

ذوب آهن اصفهان هم که با تغییر در کادرفنی و مدیریتی فصل بیست و سوم را آغاز کرده است توانسته نتایج درخشانی را نسب ه چند فصل اخیر خود به دست آورد. شاگردان محمد ربیعی با ۱۵ امتیاز در مکان پنجم جدول ایستاده اند و اگر بتوانند این بازی سخت خارج از خانه در قائمشهر را با پیروزی پشت سر بگذارند می‌توانند به جمع سه مدعی اصلی صدرنشینی تبدیل شوند.

این بازی از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه شهید وطنی برگزار می‌شود.