به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه «بیلد» آلمان به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که دولت آلمان قصد دارد در سال آینده کمک‌های نظامی به اوکراین را از ۴ میلیارد یورو به ۸ میلیارد یورو افزایش دهد.

به گفته این منابع، وزارت دارایی آلمان در ابتدا ۴ میلیارد یورو برای کمک نظامی به اوکراین در بودجه دولتی سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته بود، اما همه آن قبلاً برای پروژه های جاری اختصاص یافته است و برای وزارت دفاع تنها ۱۲۰ میلیون یورو برای پروژه های جدید باقی مانده است.

به نوشته روزنامه بیلد وزارت دفاع آلمان ۵ میلیارد یورو دیگر درخواست کرد. این هفته دولت تصمیم گرفت ۴ میلیارد یورو دیگر اختصاص دهد. کمیته بودجه پارلمان این تغییرات را هفته آینده بررسی خواهد کرد.

این روزنامه همچنین افزود که وزارت دفاع ۲ میلیارد یورو دیگر نیز دارد که می تواند برای قراردادهای دفاعی بلندمدت استفاده شود.

اوایل ماه جاری، دولت آلمان طبق وعده قبلی، ۲۵ دستگاه تانک لئوپارد دیگر را به اوکراین تحویل داد. دسته جدید تسلیحاتی که به کیف تحویل داده شد، شامل پهپادها و رادارهای شناسایی نیز بود. مجموع کمک های آلمان به اوکراین - بشردوستانه، مالی و نظامی - طی یک سال و نیم گذشته حدود ۲۴ میلیارد یورو بوده است.