جان برنساید برنده جایزه دیوید کوهن ۲۰۲۳ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جان برنساید شاعر، خاطره‌نویس و رمان‌نویس اسکاتلندی که ۱۶ مجموعه شعر از جمله «استخوان گربه سیاه» را منتشر کرده، جایزه ادبیات دیوید کوهن سال ۲۰۲۳ را به خانه برد. این جایزه ۴۰هزار پوندی هر ۲ سال یک‌بار به یک نویسنده برای مجموعه آثاری که خلق کرده تعلق می‌گیرد.

برنساید در پاسخ به چرایی و دلیل انتخابش گفت: با توجه به فهرست برندگان قبلی، اضافه شدن به چنین جمعی، دلهره‌آور است. در فهرست برندگان پیشین جایزه چهره‌هایی چون هیلاری منتل، کولم تویبین، دوریس لسینگ و وی اس نایپل جای داشتند.

وی افزود: در عین حال هر نویسنده‌ای دارای یک سنت زنده است و این سنت نه در مْدها، که در همان چیزی ریشه دارد که یوجنیو مونتال گفته بود: صبر طولانی، وجدان و صداقت نسبت به کسانی که پیش از ما بودند.

مجموعه شعر «استخوان گربه سیاه» برنساید سال ۲۰۱۱ هر۲ جایزه بسیار معتبر شعری بریتانیا یعنی جایزه تی‌اس‌الیوت و جایزه فوروارد را برد، و سراینده‌اش را به یکی از ۳ شاعری بدل کرد که در کنار تد هیوز و شان اوبراین؛ هر دو جایزه را برای یک کتاب به دست آورده‌اند.

از رمان‌های برنساید می‌توان به «خانه گنگ»، «ردپای شیطان»، «گلیستر» و «تابستان غرق شدن» اشاره کرد. او همچنین چندین کتاب خاطرات از جمله «دروغی درباره پدرم»، «تو را جادو کردم» و «موسیقی زمان» را نوشته است که این آخری یک تاریخ شخصی از شعر در قرن بیستم است که سال ۲۰۱۹ به عنوان کتاب سال فایننشال تایمز انتخاب شد.

هرمیون لی، رییس داوران این دوره از برنساید به عنوان چهره‌ای یاد کرد که حداقل ۳۵ سال است که هر نوع کتاب قابل تصور و برخی از انواع غیرقابل تصور را نوشته است. وی افزود: او گستره ادبی شگفت‌انگیزی دارد، انبوهی از کلمات زیبا از قلم او فوران می‌کند و پیش از این جایزه‌های مهمی کسب کرده است. لی افزود: او با زبانی بسیار زیبا، پرقدرت، غزل‌وار و برمبنای حقیقت خود طلسم می‌کند. اندوه، درد، وحشت و خشونت زیادی در کار او نهفته است که او را به نویسنده‌ای قوی و قدرتمند درباره گوشه‌های تاریک ذهن انسان بدل می‌کند که گاه خنده‌دار و به شدت انسانی هم هستند.

دیگر اعضای هیات داوران این دوره شامل نویسندگان آیدا ادماریام، هلن مورت، مالاچی تالاک و بوید تونکین بودند.

تونکین نوشته‌های برنساید را دارای طعم، طنین و صدایی کاملا متمایز خواند که آن‌ها را کاملا فراموش‌نشدنی می‌کند. وی گفت: رمان‌های او، خوانندگان را با تاریک‌ترین و جسورانه‌ترین حالت نویسنده مواجه می‌کنند و ما را به اعماق مناظر ناراحت‌کننده و لحظه‌های آشفته ذهن که با وضوح و شدت رویایی روایت شده‌اند، می‌برند.

در هر دوره برنده جایزه دیوید کوهن؛ باید نویسنده نوظهوری را انتخاب کند تا با دریافت جایزه ۱۰هزار پوندی کلاریسا لوارد، به کارش ادامه بدهد. ابیگیل پیترز، نویسنده جوانی که در حال حاضر روی اولین کتابش کار می‌کند، انتخاب برنساید بود. برنساید گفت: پس از دو دهه کار با نویسندگان دوره فوق لیسانس، فرصتی برای ملاقات با دانشجویانی داشته‌ام که پتانسیل واقعی کار خود را نشان می‌دهند. لذت نادری است که با کسی روبه‌رو شوی که به مواهب خود اطمینان دارد و در عین حال آگاه است که نوشتن یک کار دایمی و سخت است. ابیگیل پیترز همه این محسنات و بیشتر از آن را دارد و کاملاً مطمئن هستم که همه ما آثار او را برای دهه‌های آینده خواهیم خواند.