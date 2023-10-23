بیانیه جشنواره مردمی فیلم «عمار» برای مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عمار فیلم، جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه ادوار جشنواره مردمی فیلم «عمار» در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بیانیه‌ای را امضا کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

پس از دفاع مشروع و ضربه حماسه‌آفرین مجاهدان فلسطینی بر پیکره فرتوت و سست رژیم اشغالگر صهیونیستی، سردمداران کفر و تزویر و زور به تصور جبران شکست مفتضحانه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، اقدام به مجازات دسته‌جمعی ساکنان باریکه غزه و قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین کردند. آنگاه با کمک ابزار مضحک و شیطانی رسانه ایادی و همدستانشان، تصویر موهوم و حیوانی خود را تطهیر کردند. جنایت رژیم جعلی صهیونیست در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران کودک، زن و انسان بی‌گناه شد، مرزهای وحشی‌گری را جا به جا کرد. در مقابل چشم‌های مردمان جهان کشورهای اروپایی و دولت آمریکا با تامین انواع سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانی از این جنایت‌های تاریخی حمایت نیز می‌کنند.

متاسفانه شاهدیم که بدیهی‌ترین حقوق انسانی توسط جنایتکاران جهان با ابزار رسانه وارونه‌سازی می‌شود یا با سانسور واقعیت‌های میدانی سعی در پنهان نمودن عمق جنایاتی می‌کنند که دل هر انسان آزاده‌ای فارغ از مرام و مسلک و جغرافیای خاص را به درد می‌آورد. روی آوردن به استانداردهای دوگانه توسط به اصطلاح مدعیان حقوق بشر که در جایی از مساله‌ای کوچک بحران می‌سازند و در گوشه‌ای دیگر جنایات بزرگ را با قدرت رسانه وارونه جلوه داده و با دسته‌بندی انسان‌ها تصمیمات متناقض خود را اجرا می‌نمایند زخم‌های بسیاری بر پیکر اسلام وارد کرده است.

در ادامه این شرایط حساس مسئولیتی بزرگ و تاریخی از سوی مظلومین و نوع بشر متوجه اصحاب رسانه بالاخص هنرمندان می‌باشد که با به تصویر کشیدن عمق جنایت‌های در حال انجام و نسل‌کشی بی‌شرمانه رژیم غاصب صهیونیستی، رسالت خود را به انجام رسانده و با افشای هویت مستکبران و قاتلان، افکار عمومی جهان را به سمت عدالت و انسانیت سوق دهند. بسیار حماقت‌آمیز خواهد بود اگر با سکوت در مقابل چنین جنایاتی سرپوش گذاشته شود و اصحاب رسانه و هنرمندان به بردگانی مدرن برای خدمت به استکبار و شریک در گناهی نابخشودنی شوند. رسانه آینه خوبی‌ها و زشتی‌ها برای جامعه بشری است تا دنیا را به مکانی بهتر برای زیستن تبدیل کند.

ما به عنوان جمعی از هنرمندان جشنواره مردمی فیلم عمار ضمن محکومیت شدید جنایت رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم مظلوم غزه خواهان همراهی همه فعالان این عرصه در سراسر دنیا برای پایان اشغالگری و اجرای عدالت در سرزمین‌های فلسطینی هستیم.

«قصابان صبرا و شتیلا و المعمدانی» بدانند که چنین جنایاتی نمی‌تواند مانع «امواج مقتدرانه طوفان‌الاقصی» شود. خون‌بهای آن مظلومان بی‌دفاع، چیزی جز ریشه‌کنی صهیونیسم بین‌الملل و آزادی قدس شریف و اخراج این غاصبان جلاد از سرزمین فلسطین نخواهد بود. و بدون تردید، این کار توسط آزادی‌خواهان و مجاهدان و ظالم‌ستیزان جهان، انجام خواهد گرفت. ان‌شاء‌الله.

«وَ نُرِیدُ اَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»

و ما اراده داشتیم که بر آن طایفه ضعیف و ذلیل کرده شده در آن سرزمین منت گذارده و آن‌ها را پیشوایان (خلق) قرار دهیم و وارث گردانیم. (سوره قصص - آیه ۵)



اسامی امضاکنندگان بدین شرح است:

سهیل اسعد (قم)، سعید خورشیدی (خراسان رضوی)، جمال یزدانی (خراسان رضوی)، محسن برمهانی (تهران)، سیدسلیم غفوری (تهران)، محمد سرشار (تهران)، محمدتقی فهیم (تهران)، سعید مستغاثی (تهران)، رضا برجی (تهران)، محمدمهدی سیار (تهران)، محمدصادق شهبازی (تهران)، محسن صفایی‌فرد (تهران)، حامد بامروت‌نژاد (کرمان)، مهدی نقویان (تهران)، احمد شاکری (تهران)، سیدرسول منفرد (گیلان)، سیدمحمدعلی صدری‌نیا (تهران)، محسن اردستانی (تهران)، محسن اسلام‌زاده (تهران)، حسین دارابی (تهران)، محسن سوهانی (تهران)، محسن مقصودی (تهران)، محمد ساسان (تهران)، سیدمجتبی خیام‌الحسینی (اصفهان)، ساسان فلاح‌فر (البرز)، مسعود ملکی مشهور (تهران)، محمد لسانی (تهران)، عباس هادیان (تهران)، امیر داسارگر (تهران)، محسن آقایی (تهران)، محمدمهدی خالقی (خراسان رضوی)، قربانعلی طاهرفر (آذربایجان شرقی)، حسین شمقدری (تهران)، امیرحسین نوروزی (تهران)، رضا حاتمی‌وفا (خراسان رضوی)، محمدباقر مفیدی‌کیا (تهران)، امیرعباس ربیعی (تهران)، جواد اردکانی (تهران)، سیدسجاد قافله باشی (تهران)، سیدجلال دهقانی اشکذری (یزد)، محمدجواد موحد (تهران)، زهره یزدان‌پناه قره تپه (تهران)، عباس وهاج (البرز)، محسن حاج کرم (تهران)، سیدحامد قاسمی (تهران)، مهرداد یوسفی (کردستان)، محمد علیزاده‌فرد (تهران)، محسن عنایتی (تهران)، ناصر نادری (تهران)، یزدان پرونده (قم)، حجت‌الله عدالت‌پناه (گلستان)، روح‌الله رفیعی (تهران)، امین بابازاده (قم)، ایمان گودرزی (تهران)، محمدعلی یزدانی (فارس)، سیامک مختاری (تهران)، محمدحسن یادگاری (تهران)، هادی محمدی (مازندران)، محمدحسین امانی (تهران)، علیرضا باغشنی (خراسان رضوی)، مرتضی شعبانی (تهران)، محمود شهبازی (هرمزگان)، حسن حبیب‌زاده (تهران)، امیر اسرافیلی (آذربایجان شرقی)، حسین الهام (تهران)، سعید فرجی (تهران)، مهدی عشقی رضوانی (خراسان رضوی)، امید مدحج (تهران)، آرش فهیم (تهران)، مصطفی خیری‌پور (تهران)، محسن سلیم (فارس)، جواد یقموری (قم)، علی پاجانی (تهران)، صالح کاهانی (گلستان)، محسن عقیلی (خراسان رضوی)، مهدی انصاری (تهران)، داوود جلیلی (قم)، رسول احمدی (اصفهان)، عبدالحسین بدرلو (البرز)، امین شجاعی (کرمان)، رسول آذرگون (البرز)، عابد قاسمی (هرمزگان)، حمید صالحی (فارس)، محمدرضا باقری (تهران)، ابراهیم جعفری (همدان)، ابوالفضل‌گلفام (زنجان)، احسان جمشیدی (فارس)، احمد حیدریان (تهران)، احمد فیضی (البرز)، اسدالله دیانتی (تهران)، امیر اسرافیلی (آذربایجان شرقی)، امیرحسین بیژن (تهران)، امیرعباس شیرانی (تهران)، امین کریمی (خوزستان)، بهروز یاوری (تهران)، جواد سهرابی (همدان)، جواد فتحی (تهران)، حسن آخوندپور (تهران)، حسن جعفری (تهران)، حسن حبیب‌زاده (تهران)، رضا کاشانی اسدی (تهران)، روح‌الله رحیمی (تهران)، سعید صیادی (هرمزگان)، سیدصفی‌الله حسینی (اصفهان)، سیدنعمت‌الله اسماعیلی (تهران)، سیاوش ساعدپناه (کردستان)، معین عارفی (کرمان)، سیدمهدی حسینی (خراسان رضوی)، سینا رضایی (تهران)، صدرا عبدالله شاکری (تهران)، طهورا کیمیائی (خراسان رضوی)، عباس ایمانیان (سمنان)، عباس بهرامی (گلستان)، عباس وهاج (البرز)، حسام مدحت (کرمان)، عبدالرضا استودان (گیلان)، عبدالرضا صادقی جهانی (تهران)، علی‌اصغر مرتضایی‌راد (یزد)، علی اصغر موذنی (قم)، علی‌اکبر شفیعی (تهران)، علی امیدوار (تهران)، علی بصیر (خراسان رضوی)، علی پاجانی (تهران)، علی تک روستا (البرز)، علی دهقان (گلستان)، علی عارضی (تهران)، علی کوثری (تهران)، علیرضا خوشکام (تهران)، عمادالدین قانعی (یزد)، فاطمه آقامحمدی (قم)، فرهاد ارزنلو (آذربایجان غربی)، کرامت پورشهسواری (تهران)، لعیا بدری (زنجان)، مجید خادمی‌زاده (تهران)، محسن انصاری (تهران)، محسن عقیلی (خراسان رضوی)، محمد پهلوان (سمنان)، محمدجعفر باقری‌نیا (البرز)، محمد حسین رضایی (قم)، محمدرضا کمیلی (قم)، محمدعلی شعبانی (تهران)، محمد محمدخانی (کهگیلویه و بویراحمد) محمدحسین علی بابایی (تهران)، محمدحسین میری (تهران)، محمدرضا آزادخاطر (تهران)، محمدرضا باقری (تهران)، محمدرضا زمانی (تهران)، محمدرضا گیوه‌چیان (تهران)، محمدرضا یوسفی (تهران)، محمدصالح نوروزنژاد قادی (خراسان رضوی)، محمدمحمدزاده (خراسان رضوی)، محمود فلاح پرویزی (تهران)، مرتضی اسفندیاری (تهران)، مریم طالبی انارکی (تهران)، مریم وحیدی (تهران)، مسعود صمدی (تهران)، مصطفی معارف‌وند (قم)، مهدی اکبری (تهران)، مهدی فریدی (تهران)، مهدی کشتکار (قم)، مهدی گیاهی (خراسان جنوبی)، مهدی نجفی (سمنان)، مهدی نعلبندی (آذربایجان شرقی)، مهدیه احمدی سلیمانی (تهران)، ناهید یزدی (تهران)، هادی بهرامیان (البرز)، یوسف حسن‌زاده (خراسان رضوی)، منوچهر احمدی میرقائد (چهارمحال و بختیاری) و …»