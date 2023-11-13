به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌ها متناوب اخیر و کاهش نزولات جوی، تغییر شیوه‌های آبیاری سنتی به روش‌های نوین و هوشمند بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه سامانه‌های نوین آبیاری در بهره وری مصرف آب و همچنین کیفیت محصولات کشاورزی نقش کلیدی دارد تصریح کرد: در سالیان اخیر استفاده کشاورزان از این سامانه‌ها به شدت افزایش یافته است.

برزگر با اشاره به اینکه مطالعه و طراحی بیش از هزار هکتار از زمین‌های این روستا از ابتدای دولت سیزدهم با اعتبارات دولتی در این روستا انجام می‌شود بیان داشت: از این سطح بیش از ۴۰۰ هکتار با کمک بلاعوض دولتی از محل دور اول سفر ریاست جمهور و ظرفیت سرمایه گذار بخش خصوصی با ۴۰۰ میلیارد ریال به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز و به بهره برداری رسیده است و تجهیز مابقی اراضی به سامانه‌های نوین هم در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح‌ها در این روستا افزایش بهره وری و راندمان مصرف آب، افزایش اشتغال و درآمد کشاورزان و مهاجرت معکوس نقش بسزایی داشته و باعث اشتغالزایی بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم شده است.