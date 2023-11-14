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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

رییس سازمان آتش‌نشانی زنجان:

انفجار منزل مسکونی در زنجان ۲ فوتی برجا گذاشت/احتمال افزایش تلفات

انفجار منزل مسکونی در زنجان ۲ فوتی برجا گذاشت/احتمال افزایش تلفات

زنجان-رییس سازمان آتش‌نشانی زنجان از وقوع انفجار در منزل مسکونی و کشته شدن دو زن میانسال خبر داد و گفت: احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

مجید امیرفضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: ساعاتی قبل، با اعلام گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در منزلی مسکونی واقع در منطقه شورجه زنجان، نیروها به محل اعزام شدند. با توجه به شدت حادثه، خانه به‌طور کامل تخریب شده بود.

وی با بیان اینکه تاکنون جسد دو زن میانسال از زیر آوار بیرون کشیده شده است، افزود: در حال حاضر آواربرداری برای پیدا کردن نفر سوم که به گفته همسایه‌ها مرد و ساکن این خانه بوده است، ادامه دارد.

رییس سازمان آتش‌نشانی زنجان گفت: انفجار گاز شهری عامل وقوع حادثه بوده است و با توجه به شدت این انفجار، خانه‌های اطراف محل حادثه هم آسیب دیدند.

امیر فضلی افزود: کارشناسان بعد از آواربرداری کامل درباره علت اصلی حادثه تحقیق خواهند کرد هرچند بارها اعلام شده است که در استفاده از وسایل گازسوز توجه لازم شود تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

کد مطلب 5938774

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