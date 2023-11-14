بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و انتظامی، پس از تحقیقات فنی و علمی از فعالیت افرادی در زمینه تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر در محلات مختلف شهرستان، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با شیوه‌های خاص پلیسی و با هماهنگی مقام قضائی، ۱۵ نفر عمده و خرده فروش و مصرف کننده را در محلات مختلف شهرستان دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از منازل و بازرسی بدنی و خودروی آن‌ها، مقدار ۲۰ کیلو و ۳۵۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه چندین قلم اقلام ممنوعه و همچنین آلات و ادوات مصرف و توزین مواد کشف کردند.

فارسی تصریح کرد: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و متهمان دستگیر شده نیز پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضائی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با تاکید بر اینکه پلیس به صورت شبانه‌روزی با توزیع کنندگان مواد مخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر خانمان سوز، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.