رئیسی درگذشت همسر رئیس دیوان عالی کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت همسر حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، برای آن بانوی مومنه از درگاه خداوند بزرگ رحمت و رضوان الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری «دامت توفیقاته»

رئیس محترم دیوان عالی کشور

ضایعه درگذشت همسر مکرمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان معزز صبر و اجر و برای شما سلامتی و توفیقات روزافزون مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران