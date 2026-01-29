به گزارش خبرنگار مهر، امین عاملی‌پور صبح پنج‌شنبه در نشست خبری که در دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری برنامه انس با قرآن کریم در شهرستان بام و صفی‌آباد، اکران فیلم طی ۱۰ شب در مساجد و برپایی پویش‌هایی با موضوع دهه فجر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

وی افزود: در دهه فجر امسال، برنامه «۱۰ شب، ۱۰ مسجد» نیز برگزار خواهد شد که امسال با تغییراتی، در قالب ۱۱ شب برگزار می‌شود و مسئولان هر شب در یکی از مساجد شهرستان‌ها حضور خواهند یافت.

عاملی‌پور با بیان اینکه مدیران و مسئولان باید در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت بیشتری داشته باشند، ادامه داد: باید در حوزه تبلیغی و فرهنگی به امور مساجد نگاه ویژه‌تری داشته باشیم؛ چرا که حضور مسئولان در مساجد می‌تواند نقش بسزایی در تقویت فرهنگ دینی فرزندان داشته باشد.

وی با اشاره به پالایش ۱۶۰ کتابخانه واقع در مساجد استان خاطرنشان کرد: این کتابخانه‌ها مورد پایش قرار گرفته‌اند و کتاب‌های فرسوده نیز از چرخه خارج شده‌اند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی گفت: برای تجهیز و نوسازی کتابخانه‌ها، حدود یک میلیارد تومان کتاب خریداری شده و کتاب‌های نو جایگزین کتاب‌های فرسوده می‌شوند.

وی افزود: برای ۱۲ باب کتابخانه واقع در مساجد استان نیز کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خریداری شده است که در مجموع حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.