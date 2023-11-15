حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تصویب جزئیات فاز دوم طرح آبرسانی به روستاهای خوانسار در کمیته فنی این شرکت، نقشه و اسناد عملیات آبرسانی این فاز با اجرای حدود ۶ کیلومتر خطوط انتقال و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با اعتبار مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد ریال جهت انتخاب پیمانکار تهیه شد.

وی افزود: بخشی از لوله مورد نیاز این خط انتقال خریداری و تا یک ماه آینده فرآیند انتخاب پیمانکار به اتمام رسیده و پس از آن عملیات اجرایی این پروژه آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: با اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ و اتصال آن به خطوط موجود مجتمع قدیم آبرسانی عربستان، آبرسانی پایدار به ۷ روستای دیگر این مجتمع در شهرستان‌های خوانسار و گلپایگان انجام و این روستاها از نعمت آب شرب پایدار سالم و بهداشتی برخوردار می‌شوند.

به گفته اکبریان در سال گذشته و با اتمام اجرای فاز نخست این پروژه، ۶ روستای خوانسار به طرح آبرسانی پایدار متصل شدند.