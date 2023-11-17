تیم ملی گلبال فینالیست مسابقات آسیا پاسفیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های ملی گلبال ایران و تایلند در مرحله نیمه نهایی رقابت های گلبال قهرمانی آسیا پاسفیک امروز جمعه در هانگژو برگزار شد که طی آن ملی پوشان ایران با نتیجه ۸ بر ۳ حریف خود را شکست دادند و فینالیست شدند.

حسن جعفری ۶ گل و نعمت الله سرافراز ۲ گل برای تیم ملی گلبال ایران یه ثمر رساندند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم کره جنوبی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ چین را شکست داد. بدین ترتیب دیدار نهایی رقابت های گلبال قهرمانی آسیا پاسفیک روز شنبه میان دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار می شود.

تیم ملی گلبال ایران پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی برابر تیم های کره جنوبی، قزاقستان، مغولستان و پاکستان پیروز شده بود.