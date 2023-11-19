پرستاران در دفاع مقدس حماسه آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از پرستاران بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران با حضور امیر دریادار «مهدی خواجه‌امیری» معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

دریادار خواجه‌امیری در این مراسم که با حضور جمعی از کادر درمان و پرستاران بیمارستان شهید چمران وزارت دفاع برگزار شد، با تقدیر از زحمات بی‌شائبه کادر درمان این بیمارستان و همچنین ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه اظهار داشت: اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی در کشتن کودکان و بمباران بیمارستان‌ها و حمله به مردم مظلوم «غزه» در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع در ادامه با اشاره به اینکه امروز به عنوان روز پرستار و به نام مبارک حضرت زینب (س) نام گرفته است، گفت: حضرت زینب (س) جلوه صبر، استقامت، ایستادگی و اسوه برای همه زنان و مردان آزاده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غزه، شهدای کادر درمان به‌ویژه شهدای مدافع سلامت بیمارستان شهید چمران افزود: کادر پرستاری در طول دوران دفاع مقدس با تأسی از الگوی صبر و ایستادگی، حضرت زینب (س) در کنار رزمندگان اسلام بودند و با توجه به آن همه محدودیت و کمبود امکانات در ایفای نقش و تکلیف الهی خود حماسه آفریدند.

امیر دریادار خواجه‌امیری همچنین با اشاره به دوران شیوع ویروس کرونا در کشور و اقصی‌نقاط جهان عنوان کرد: جانفشانی کادر پزشکی و مدافعان سلامت در آن ایام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و تعداد شهدای کادر درمان در دوران کرونا که در حال خدمت به مردم جان خود را نثار کردند، کم نیست و ما یاد و خاطره همه آن عزیزان ایثارگر را هم گرامی می‌داریم.

معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع در ادامه با بیان اینکه مجامع بین‌الملل در حادثه فوت مهسا امینی و به‌هم ریختن امنیت داخلی و بین‌المللی کشور از هیچ توطئه و دسیسه‌ای در عرصه رسانه دریغ نکردند، گفت: همین مجامع حقوقی در برابر اقدامات شنیع رژیم صهیونیستی از جمله کودک‌کشی و از بین بردن افراد غیرنظامی بی‌دفاع و حتی بیمارستان‌ها و مدارس هم سکوت کرده‌اند.

وی با اشاره به جانفشانی‌های کادر درمان و پرستاران در غزه افزود: آن‌ها در شرایط بسیار سختی در حال خدمت‌رسانی به کودکان و مردم مظلوم غزه هستند و در حالی پای کار ایستاده‌اند که هر لحظه سایه بمباران و کشتار رژیم سفاک صهیونیستی بر سر آنان است و این می‌تواند الگوی خوبی برای همه پرستاران در دنیا محسوب شود.

دریادار خواجه‌امیری سپس با اشاره به آغاز احداث مجتمع آزمایشگاهی بیمارستان شهید چمران خاطرنشان کرد: برنامه توسعه‌ای این بیمارستان با دستور وزیر دفاع در دستور کار قرار دارد و إن شاءالله ارائه خدمات پزشکی برای رفاه بیشتر مردم عزیز و همچنین نیروهای مسلح بیش از پیش تقویت خواهد شد.

در پایان این مراسم کادر درمان بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران با قرائت بیانیه‌ای، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.