تعیین تکلیف والیبال و ۵ فدراسیون دیگر برای برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر آرش فرهادیان در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر تعیین تکلیف فدراسیونهای سوارکاری، چوگان، انجمنهای ورزش های رزمی، دوومیدانی، والیبال و تری اتلون اظهار داشت: براین اساس با دو فدراسیون سوارکاری و چوگان به منظور تشکیل هیات رئیسه و اعلام تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی مکاتباتی را انجام دادیم، درهمین راستا این دو فدراسیون در آینده نزدیک ضمن برگزاری جلسه هیات رئیسهی خود، تاریخ پیشنهادی مجمع انتخاباتی خود را نیز اعلام خواهند کرد.
وی با تاکید بر نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: طبق دستور مقام عالی وزارت تمامی امور براساس ضوابط، قوانین و مقررات تا زمان برگزاری مجامع انتخاباتی این فدراسیونها پیگیری میشود.
مدیر کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی همچنین با بیان اینکه تاریخ ثبت نام فدراسیون تنیسرویمیز مشخص شده، گفت: از تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری تا یازدهم آذر ماه امسال، ثبت نام اعضاء هیات رئیسه و کاندیداهای پست ریاست فدراسیون انجام خواهد شد.
وی زمان ثبت نام متقاضیان پست ریاست و هیات رئیسه فدراسیون جانبازان و توانیابان را ٣٠ آبان تا سیزدهم آذرماه اعلام کرد.
فرهادیان افزود: در خصوص فدراسیونهای دوومیدانی، تری اتلون(سه گانه)، انجمن ورزشهای رزمی، کونگفو و شطرنج نیز با دبیر مجمع مکاتبات لازم صورت گرفته است بنابراین فدراسیونهای فوق باید آگهی ثبتنامشان را از طریق پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون و روزنامههای کثیر الانتشار ورزشی منتشر کنند تا علاقمندان بتوانند در تاریخ مشخص شده، ثبت نام کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه بنا به دستور وزیر و معاون ورزش قهرمانی عزم جدی وزارت ورزش و جوانان برگزاری انتخابات در اسرع وقت است، افزود: امیدواریم این فدراسیونها بتوانند انتخابات خود را مطابق با مقررات برگزار کنند. لازم به ذکر است که وزارت ورزش و جوانان هم تلاش میکند تا به درستی نقش نظارتی خود را ایفا کند.
مدیر کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در بخش دیگری از گفتوگوی خود به اعتراضهای مطرح شده در خصوص کمیسیونهای فدراسیون انجمنهای رزمی اشاره کرد و توضیح داد: این موضوع هم اکنون در دست بررسی است. در واقع با حضور دبیر مجمع، مستندات برای برگزاری کمیسیونهای ورزشکاران، داوران و مربیان در حال پیگیری است و چنانچه کوچکترین تفاوتی در اجرای صحیح قوانین مشاهده شود، قطعا کمیسیونهای فدراسیون انجمنهای رزمی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
وی این نکته را مورد توجه قرار داد که تاریخ برگزاری کمیسیونها بعد از اصلاحی که صورت میگیرد با هماهنگی مسوولان ذی ربط در فدراسیون، اعلام و اداره امور مجامع تا برگزاری آن را پیگیری خواهد کرد.
فرهادیان در خصوص اتمام دوره ریاست فدراسیون والیبال نیز گفت: دوره ریاست آقای داورزنی فردا به پایان خواهد رسید و طبق اساسنامه مصوب فدراسیونهای ورزشی و اختیارات قانونی وزارت ورزش و جوانان، اقدامات لازم برای این فدراسیون نیز همانند سایر فدراسیونها انجام خواهد شد.
وی افزود: تلاش وزارت ورزش و جوانان این است که به گونهای عمل شود تا در روند اجرایی برنامههای این رشته پرطرفدار کشورمان، خللی وارد نشود.
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