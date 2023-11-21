۵۰ سری جهیزیه و ۲ هزار بسته کمک مومنانه در نائین توزیع شد

سرهنگ مسعود اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز هفته بسیج، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج در اولین روز این هفته، ۵۰ سری جهیزیه شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، جاروبرقی، یک عدد پتو دونفره و یک تخته فرش میان زوج‌های نیازمند شهرستان نائین توزیع شد.

وی با بیان اینکه این جهیزیه‌ها همگی از تولیدات ایرانی است، ادامه داد: این ۵۰ سری جهیزیه با همکاری خیرین و عنایت سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان به برکت رزمایش اخیری که در شهرستان نائین برگزار شد و به همت قرارگاه بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی شهرستان با اعتباری حدود هر سری ۴۰۰ میلیون ریال تهیه‌شده است که به دست زوج‌های جوان نیازمند می‌رسد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نائین افزود: در کنار این جهیزیه‌ها، دو هزار بسته کمک مومنانه و ۲۵۰ بسته لوازم التحریر نیز با اعتباری بالغ بر هر بسته ۵ میلیون ریال به دست مردم و دانش آموزان نیازمند شهرستان می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به اعزام دانش آموزان نایینی به اردوی راهیان نور گفت: صبح‌امروز دو دستگاه اتوبوس به تعداد ۸۸ نفر از دانش آموزان دختر پایه دهم و دوازدهم شهرستان نائین در اردوی راهیان نور راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده و اداره آموزش و پرورش اعزام شدند.