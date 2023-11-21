به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان جایزه ادبی شهید حبیب غنیپور توسط هیات داوران اینرویداد معرفی شدند.
بخش نوجوان
محمد ناصری عضو شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) و دبیر این دوره از جایزه شهید حبیب غنی پور در بخش نوجوان این رویداد ادبی کتاب من و آقای همسایه نوشته علیرضامتولی از انتشارات به نشر در این حوزه بهعنوان اثر برگزیده انتخاب و معرفی شد.
داوران این بخش، از میان ۸۷۵ اثرچاپ اول منتشر شده در سال ۱۴۰۰، سیونُه عنوان را بعد از چند مرحله ارزیابی اولیه به مرحله نهایی آوردند. در این مرحله داوران پس از مطالعه دقیق و بحث و تبادلنظر و گفتوگو در جلسات حضوری سرانجام چهار اثر زیر را از میان این ۳۹ کتاب بهعنوان نامزدهای نهایی بخش رمان نوجوان معرفی کردند:
شوپه، نوشته آریا یعقوبزاده از انتشارات قصه و داستان
من و آقای همسایه، نوشته علیرضا متولی از انتشارات بهنشر
پرواز اسب سفید، نوشته سیدهعذرا موسوی از انتشارات بهنشر
من ضامن، نوشته مصطفی خرامان از انتشارات بهنشر
ناصری در ادامه گفت: هیئتداوران بخش نوجوان معتقدند در سال ۱۴۰۰، رمان نوجوان به لحاظ کمّی و کیفی رشد چشمگیری نداشته که احتمالاً یکی از دلایل آن شیوع کرونا و تبعات آن بوده است. اما نباید ازنظر دور داشت که این گروه سنی حساس که در مرحله بلوغ جسمی و ذهنی قرار دارند، بیش از هر چیزی به ادبیات پرمایه هویتساز و آگاهیبخش نیازمند هستند. لذا جا دارد، مدیران فرهنگی و نظام تعلیموتربیت کشور با فراهم نمودن تمهیدات و تسهیلات مناسب، از ترویج ادبیات کودک و نوجوان –بهویژه در سطح مدارس- بهنحو مؤثر حمایت کنند. چراکه ادبیات غنی، بهترین رسانه برای ارتباط با مخاطب و مؤثرترین عامل بالندگی روحی و فکری اوست.
هیئتداوران بخش رمان نوجوان، کتاب «من و آقای همسایه» نوشته علیرضا متولی را بهعنوان کتاب سال معرفی میکند که برخی دلایل آن عبارتند از: مخاطبشناسی مناسب و پرداختن به دغدغههای فکری و مسائل اجتماعی این گروه سنی، ایجاد کشش و خلق جهانِ داستانی جذاب و باورپذیر، شخصیتپردازی خوب و برانگیختن حس همذات پنداری در مخاطب.
همچنین در این بخش کتاب «شوپه» نوشته آریا یعقوب زاده، شایسته تقدیر دانسته شد.
توجه به موضوع حیاتی محیطزیست و خلق فضاهای طبیعتگرانه زیبا و باشکوه در قالب روایتی دلنشین و پرماجرا ازجمله دلایل این انتخاب بوده است.
هیئتداوران این دوره خسرو باباخانی، حبیب یوسفزاده و محمدعلی قربانی بودند.
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بخش بزرگسال
در بخش بزرگسال نیز به گفته ناصری کتاب خسرو شیرین نوشته خسرو باباخانی از انتشارات کتابستان معرفت در این بخش بهعنوان کتاب سال انتخاب و معرفی شد.
داوران این بخش با مطالعه و رصد بیش از هزار و دویست رمان منتشر شده در سال ۱۴۰۰ در سه مرحله به داوری پرداختند. در هر یک از جلسات و نشستهای داوری، تعدادی کتاب برای بررسی بیشتر به جلسات و مراحل بعدی داوران راه یافت. قضاوت این تعداد کتاب پس از داوری به معرفی ۴ رمان به عنوان نامزد نهایی منجر شد:
• خسرو شیرین نوشته آقای خسرو باباخانی
• نبودن نوشته آقای مهدی زارع
• نوزده تماس بیپاسخ نوشته خانم خدیجه خانی
• و تن دادم وطن نوشته خانم مریم بصیری
به این ترتیب رمان خسرو شیرین نوشته خسرو باباخانی به دلیل پرداختی واقعگرایانه، تأملبرانگیز و دردناک از جنگ و آوارگی مردم جنوب و خصوصاً مردم نجیب آبادان و احترام ویژه به عشق و وفاداری، به عنوان کتاب سال جایزه شهید غنیپور معرفی میشود.
همچنین رمان «نوزده تماس بیپاسخ» نوشته خدیجه خانی به دلیل توجه به موضوع بیماری پاندمیک کووید ۱۹ و روایتی ساده از دلتنگی انسانها در هنگامه بلایا و نیازشان به یکدیگر، قابلتقدیر شناخته شد.
در پایان داوران گروه رمان جایزه شهید حبیب غنیپور، ضمن تقدیر از پدیدآورندگان رمانهای منتشر شده در سال ۱۴۰۰ اعم از نویسنده، ناشر، توزیعکننده و سایر عوامل دخیل در آمادهسازی یک رمان، از صمیم قلب به خادمان کتاب و ادبیات و داستان کشور، خسته نباشید و خدا قوت میگوید.
هیئتداوران این دوره در بخش رمان بزرگسال، ابراهیم زاهدی مطلق، مصطفی خرامان و گلعلی بابایی بودند.
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بخش کودک
به گفته ناصری در این بخش کتاب یک دروغ کوچولو و دوست بزرگ، دوست کوچک در این بخش بهعنوان آثار برگزیده انتخاب و معرفی شدند.
گروه داوری کودک گروه داوری کودک جایزه شهیدحبیب غنی پور با مطالعه و پایش ۱۷۰۰ عنوان کتاب منتشرشده در سال ۱۴۰۰.پ س از مرحله ریزش اولیه ،۵۶ عنوان کتاب را شایسته صعود به مرحله دوم داوری دانست. گروه داوران پس از مطالعه تطبیقی این آثار، پنج عنوان کتاب زیر را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی کرد:
. یک دروغ کوچولو، شکوه قاسم نیا
. قلب فروزان مترسک، جمال اکرمی
. دوست بزرگ، دوست کوچک، کلر ژوبرت
. قلب سفید پدربزرگ، مسلم ناصری
. غروب بازی، لاله جعفری
به این ترتیب کتاب «یک دروغ کوچولو» نوشته شکوه قاسم نیا، به دلیل خلق اثری با نگاه خلاق، تخیل هنری و زبان عاطفی و بهره مندی هوشمندانه و ظریف از عناصر داستان کودک، در عین درونمایه های مناسب شایسته تقدیر دانسته شد.
همچنین کتاب دوست بزرگ، دوست کوچک، نوشته کلر ژوبرت به دلیل بیان هنرمندانه و استفاده از شگردهای خلاق داستان کودک، در عین داشتن درونمایه عمیق تقدیر شد.
هیئتداوران این دوره در بخش کودک، ناصر نادری، محمدحسن حسینی و علیاصغر جعفریان بودند.
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