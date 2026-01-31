به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولت، صبح امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ در آستانه چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر، با حضور در مرقد مطهر امام راحل، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت.

رئیس جمهور و اعضای دولت همچنین پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بر مزار شهدای ۷۲ تن، شهیدان رجایی و باهنر، شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر حضور خواهند یافت و به مقام والای این شهیدان نیز ادای احترام خواهند کرد.