به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه سه‌شنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین که با حضور مهدی دوستی استاندار و سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، برگزار شد، اظهار داشت: در بحث جهاد تبیین هدفگذاری مقداری سخت است اما اگر توجه کنیم که چه کارهایی باید انجام دهیم نتایج قابل ارزیابی خواهد بود.

وی افزود: اغتشاشات سال گذشته به ما نشان داد که تصرف مغزها در جنگ شناختی که قبلاً گفته می‌شد یعنی چه، و ما در این اغتشاشات دیدیم که برخی‌ها حاضرند با هر ابزاری بسیجی‌ها را به شهادت برسانند، بسیجی‌هایی که نماد خدمت و محبت بودند و در هر حالی دنبال خدمت به مردم هستند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کرد: طبق بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن با ابزارهایی که دارد جوانان ما را در محاصره تبلیغاتی قرار داده است و از آن ‌جایی که دشمن دیگر ابتکار عمل را در گزینه نظامی بر علیه جمهوری اسلامی از دست داده تمرکز خود را در جنگ شناختی برای رقم زدن فریب عمومی گذاشته است.

وی اضافه‌کرد: شکستن حصر تبلیغاتی دشمن و جهاد تبیین از شکستن حصر آبادان و فتح خرمشهر نیز سخت‌تر است از این رو باید قرارگاه جهادتبیین را جدی بگیرید.

سردار جوانی تصریح‌کرد: در درگیری‌های فعلی منطقه، آمریکایی‌ها مدام به ما پیام می‌دهند که ما نمی‌خواهیم با شما وارد جنگ شویم و این امر نشان می‌دهد که آن‌ها خود را شکست‌خورده میدان مواجهه با ایران اسلامی می‌دانند.

وی تصریح کرد: پشت صحنه اغتشاشات سال گذشته که تلاش داشت جمهوری اسلامی ایران را نظامی ضد زن معرفی کند همان‌هایی ایستاده‌اند که امروز به حد بی‌سابقه‌ای بمب و موشک بر سر زنان و کودکان غزه می‌اندازند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیان‌کرد: در جنگ شناختی دشمن به دنبال ادارک سازی و اندیشه‌سازی است و راه اصلی مقابله با آن نیز تبیین است.

وی با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی بر علیه رژیم صهیونیستی، گفت: آینده دور، آینده‌ی بدون رژیم صهیونیستی خواهد بود و آینده نزدیک، پایان این جنگ خواهد بود هر چند که ممکن است اتفاقات تلخی هم بیافتد اما رژیم صهیونیستی به هیچیک از اهدافش نخواهد رسید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابرازداشت: صهیونیست‌ها دنبال نابودکردن حماس هستند اما حماس نابود شدنی نیست چرا که حماس یک نیروی برگرفته از مردم است و مردم غزه با وجود بمباران‌های شدید هیچ‌گاه نپذیرفتند که غزه را خالی کرده و تن به کوچ دهند چرا که متوجه این معنا هستند که ماندن در غزه و کشته شدن زیر بمباران‌ها بهتر از زیست در خفت‌بار در کشورهای دیگر است.

سردار جوانی اظهارداشت: فلسطینی‌ها عبارت «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است» که حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام فرمودند را ۷۵ سال است زندگی می‌کنند و راه مقاومت را فرا گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که عملیاتی تحت عنوان طوفان الاقصی توسط حماس انجام شود، گفت: رهبر معظم انقلاب از عملیات طوفان الاقصی تعبیر به زلزله کردند و شکست اسرائیل را ترمیم ناپذیر خواندند.

معاون سیاسی سپاه، با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا قضیه فلسطین را کلید باز شدن درهای ظهور به روی امت اسلامی می‌دانند، گفت: طوفان الاقصی و اتفاقات بعد از آن وجدان‌های جهانی را بیدار کرد و همین امر اسرائیل را به فروپاشی نزدیک کرده است.