به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نقی‌پور در رابطه با این موضوع مطرح کرد: برنامه‌های سفیران سلامت دانش‌آموزی به همت معاونت بهداشت دانشگاه همه‌ساله در مدارس استان اجرایی شده است و امسال نیز ضمن تدوین برنامه عملیاتی آموزش ویژه سفیران سلامت تلاش خواهیم کرد تا تعداد سفیران سلامت را در مدارس افزایش دهیم.

وی آگاهی بخشی را از اهداف اصلی این برنامه عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان به عنوان سفیر سلامت ضمن یادگیری مفاهیم بهداشتی و آموزشی این مفاهیم را به هم‌کلاسی‌های خود آموزش می‌دهند.

وی ادامه داد: سفیران سلامت دانش‌آموزی با تمرین مهارت‌های بهداشتی و عملیاتی کردن آن‌ها در مدارس به عنوان یکی از بازوان اصلی نظام سلامت در عرصه ارتقای سلامت عمل می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و به خصوص برنامه شاد را در تحقق برنامه‌های سفیران سلامت مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: انتظار می‌رود مجریان امر استفاده از شیوه‌های نوین آموزش بهداشت از جمله، بحث‌های گروهی، ایفای نقش، تحقیق و بررسی، داستان گویی و… را دربحث‌های آموزش سفیران دانش‌آموزی در اولویت قرار دهند.

وی استفاده از ظرفیت‌های مدارس را به منظور ارتقای فرهنگ سلامت مورد تأکید قرار داد و گفت: بیش از یک پنجم جمعیت کشور را گروه‌های سنی پنج تا ۱۸ سال تشکیل می‌دهد و اکثر قریب به اتفاق‌آن‌ها نیز در حال تحصیل و در معرض مخاطرات‌جسمی، رفتاری و اجتماعی ویژه این سنین هستند، ارائه خدمات بهداشتی و ارتقا دانش و نگرش سلامت محور و تقویت رفتارهای مثبت بهداشتی در بین این گروه ضمن جلوگیری از بروز بیشتر این مخاطرات، سلامت آینده جامعه را هم تسهیل کرده و از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی برنامه‌های توسعه است.

وی تشریح کرد: نوجوانان سرمایه‌های اصلی هر کشور برای دست‌یابی به توسعه پایدار ملی، اجتماعی و محور اصلی برنامه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی بشمار می‌آیند، از این رو توجه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها با شناسایی به موقع و پیشگیری اختلالات جسمی، روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی و همچنین انجام مداخلات درمانی به موقع، متضمن سلامت و سعادت جامعه آینده بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.

دکتر نقی‌پور افزود: بستر مدرسه بهترین و مناسب‌ترین موقعیت برای ایجاد دانش، آگاهی، بهبود نگرش و عملکرد بهداشتی در دانش‌آموزان به حساب می‌آید که باید در کنار توجه به سایر نوجوانان غیر دانش‌آموز در تدوین برنامه‌های توسعه بهداشتی و درمانی مورد عنایت و توجه ویژه‌ای قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سفیر سلامت دانش‌آموزی به عنوان یکی از ده‌ها برنامه سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش کودکان و نوجوانان است و همکاران ما تلاش می‌کنند تا با تعامل سازنده با سازمان‌های ذی‌ربط و به خصوص آموزش و پرورش برنامه‌های سلامت محور را مبتنی بر چهارچوب‌های تعریف شده وزارتی و با در نظر گرفتن نیازهای خاص هر منطقه عملیاتی کنند.

وی یادآوری کرد: برنامه‌های سلامت نوجوانان با تأکید بر سلامت دانش‌آموزان شامل مجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص و تأمین به موقع نیازهای بهداشتی و درمانی گروه سنی پنج تا ۱۸ سال در قالب بسته‌های خدمتی، پیش‌بینی، تدارک، سازماندهی و ارائه می‌شود.

وی در خاتمه عنوان کرد: از طریق این برنامه‌ها ضمن ارتقا دانش و مهارت گروه هدف برای داشتن یک زندگی سالم، ابعاد مختلف سلامت جسمی، روانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آن‌ها ارزیابی و نسبت به بهبود آن اقدام می‌شود.