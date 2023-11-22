به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار، مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از حمله به یک تیم لجستیک رژیم صهیونیستی در هنگام اجرای عملیات صیانت از تجهیزات صهیونیستی در مقر بیاض بلیدا در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

بر اساس بیانیه‌ای که حزب‌الله لبنان در همین رابطه منتشر کرده، عناصر مقاومت در واکنش به جنایت‌های اشغالگران اسرائیلی و حمایت از ملت مقاوم فلسطین در نوار غزه و مقاومت قهرمانانه آنها، تعدادی از صهیونیست‌ها را هدف حملات خود قرار دادند.

حزب الله لبنان دیروز نیز با صدور ۵ بیانیه متوالی از عملیات متعدد خود ضد اشغالگران اسرائیلی در مرزهای لبنان خبر داد که در واکنش به جنایت اشغالگران در غزه و ترور روزنامه نگاران پایگاه خبری المیادین صورت گرفت.