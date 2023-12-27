به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان در مصلی بیت المقدس طی سخنانی گفت: طبق روایتی از اهل بیت (ع) خداوند در پاداش ایمان مؤمن در دنیا زندگی پاک به او عنایت می‌کند.

وی با بیان اینکه مؤمن کسی است که در دنیا اعمال صالح و شایسته یعنی عبادت الهی و خدمت به خلق را انجام دهد. عنوان کرد: شرط پذیرش عمل صالح ایمان به خداوند است، جهان با همه موجوداتش خالق دارد، هیچ‌چیزی خودبه‌خود موجود نشده است، اگر بگوییم چیزی خود به خود به وجود آمده سخن باطلی است، هر کس وجود مقدس خداوند را باور کند حقیقت ازل و ابد در قلب او طلوع می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه هرکس در قلب خود خداوند را باور کند قلبی باارزش دارد. اظهار کرد: خداوند در قیامت این قلب سالم و باارزش را با قیمتی گران خریداری می‌کند. قلب سالم در دنیا هم اثرات مثبت دارد، ارزش، آثار و میوه عمل صالح به باور داشتن پروردگار است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اگر انسان در مخلوقات عالم تفکر کند به وجود خالق و آفریننده‌ای عالم و رحیم پی می‌برد. آفریننده شما در رحم مادر خود شما یا والدین شما نیستند بلکه خداوند است. دانه‌ای را که می‌کارید را شما خلق نکردید بلکه خداوند خلق کرده است.

وی در خصوص نظر اهل بیت (ع) درباره حیات طیبه مؤمن؛ ابراز کرد: بنده مؤمن به داده‌های خداوند قانع است، پرداختی خداوند به هر شخص در خصوص کم و زیاد آن متفاوت است؛ مؤمن از ثروت مست نمی‌شود و به دیگران کمک می‌کند که ذخیره آخرت او شود و هنگام فقر پست نمی‌شود که شیاطین را دنبال کند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه شیعه در خصوص دارایی‌های دنیا به مردم سخت نمی‌گیرد و برکت اموال خود را از خداوند دریافت می‌کند، گفت: امروز که اجاره نشینی سخت است شما صاحبخانه ها به عنوان شیعه به مستاجرها رحم کنید که اهل بیت از شما رویگردان نشوند.

این کارشناس مذهبی در پایان خاطرنشان کرد: مؤمن در ثروت و کمبود اهل قناعت است، خداوند ما را نیازمند به گناه خلق نکرده است بر همین اساس نباید سراغ گناه برویم.