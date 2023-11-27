ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا وارد خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ناو هواپیمابر آیزنهاور برای پشتیبانی از مأموریت‌های فرماندهی آمریکا در منطقه از تنگه هرمز عبور کرده و به آب‌های خلیج فارس رسیده است.

در این بیانیه گفته شده است که آیزنهاور در آب‌های خلیج فارس گشت زنی خواهد کرد تا آزادی کشتیرانی در آبراه‌های اصلی تضمین شود.

پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) که اشغالگران را به شدت غافلگیر کرد، واشنگتن در حمایت از تل‌آویو دو ناو هواپیمابر را هم به شرق دریای مدیترانه فرستاد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا درباره اعزام این ناوها اعلام کرده بود که «ناو هواپیمابر یواس‌اس دوایت آیزنهاور حامل ۹ اسکادران هوایی و دو ناوشکن با توانایی پرتاب موشک هدایت‌شونده، با هدف ایجاد بازدارندگی مقابل هرگونه اقدام علیه رژیم صهیونیستی، به سمت شرق دریای مدیترانه اعزام شده است.»

در پی عملیات «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی، اشغالگران در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه حملات گسترده‌ای را علیه مردم بی‌دفاع غزه انجام دادند.

حمایت تمام قد آمریکا از رژیم صهیونیستی در حالی است که عضو سنای آمریکا تعداد غیرنظامیان کشته شده در غزه را غیرقابل قبول عنوان کرده است.

«کریس مورفی»، عضو مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: تعداد بسیار زیاد غیرنظامیان کشته شده در غزه غیرقابل قبول است و قانونگذاران آمریکایی باید مرتبط ساختن کمک‌ها به اسرائیل به پایبندی این رژیم به قوانین بین‌المللی انسانی را بررسی کنند.

پیش از این مدیر اجرایی یونیسف اعلام کرده بود که از آغاز جنگ در غزه تاکنون بیش از ۵۳۰۰ کودک فلسطینی به شهادت رسیدند که ۴۰ درصد از مجموع قربانیان جنگ در غزه را تشکیل می‌دهند.

این سازمان بین‌المللی بیان کرد: «نیمی از کودکان غزه به سبب بمباران‌ها و ادامه جنگ آواره شدند. یک میلیون کودک در نوار غزه امنیت غذایی ندارند. بیشتر بیمارستان‌های غزه به سبب نبود سوخت از خدمت خارج شدند. هرگونه حمله به مدارس در غزه را محکوم می‌کنیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۲۰۰ کودک همچنان زیر آوار مانده‌اند.»

آمار کل شهدای فلسطینی نیز به بیش از ۲۰ هزار نفر و مجروحان به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.