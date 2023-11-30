کاروان سلامت هلال احمر گلستان به روستای شیرنگ علیا می رود

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت یک روزه کاروان سلامت در روستای شیرنگ علیا بخش کمالان شهرستان علی آباد کتول خبر داد و اظهار کرد: کاروان سلامت جمعیت هلال احمر گلستان امروز پنجشنبه در این منطقه مستقر خواهد شد و به مردم خدمت رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در این کاروان ۵ پزشک عمومی و متخصص داخلی فعالیت خواهند داشت، افزود: در کاروان سلامت متخصصانی چون زنان، اطفال، مغز و اعصاب، ارتوپد، دندانپزشک، ماما، روانشناس، بینایی سنجی و مشاور خانواده حضور خواهند داشت و به مردم این روستا خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: فعالیت کاروان سلامت همراه با کلاس آموزشی سیلاب و کمک‌های اولیه خواهد بود.

وی یادآور شد: در این برنامه برای نخستین بار در کشور از خودروی سفیر آموزشی هلال احمر رونمایی خواهد شد.