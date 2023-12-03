به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که افراطگرایی در سطوح مختلف ارتش همچنان یک جریان نگرانکننده در ارتش آمریکاست؛ هماکنون مشخص شده که ۷۸ نفر از نیروهای ارتش مظنون به حمایت از سرنگونی دولت هستند.
گزارش سالانه پنتاگون که این هفته منتشر شده همچنین نشان میدهد که ۴۴ نفر از نیروهای نظامی در سال گذشته مظنون به حمایت یا مشارکت در اقدامات تروریستی بودند و به طور کلی ۱۸۳ اتهام افراطگرایی در تمام شاخههای ارتش آمریکا مشخص شده که این آمار نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان میدهد.
افزون بر پروندههایی که در آنها نیروهای نظامی متهم به حمایت از انقلاب یا تروریسم هستند، این گزارش همچنین مواردی از فعالیت باندهای جنایتکار، ترویج تبعیض گسترده، و حمایت یا مشارکت در خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی در ارتش آمریکا مستند کرده است.
وزارت دفاع آمریکا از سال ۲۰۲۱ دادهها و اطلاعات مربوط به افراطگرایی را دراختیار قانونگذاران این کشور قرار میدهد؛ یعنی از سالی که جو بایدن در کاخ سفید قدرت را به دست گرفت و تهدیدهای ناشی از تروریسمِ سفیدبرترپندار را برجسته کرد.
تحت فشار «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا، پنتاگون در دسامبر ۲۰۲۱ برای ریشهکنکردن افراطگرایی در ارتش قوانین جدیدی را صادر کرد و به سربازان و نیروهای نظامی درباره فعالیت های ممنوعه توصیههایی ارائه کرد؛، از حمایت از تروریسم تا «لایککردن» دیدگاه های افراطی در رسانه های اجتماعی. آستین همچنین دستور داد تا در طول فرآیند استخدام و ایجاد یک واحد تحقیق برای شناسایی افراط گرایان بالقوه در صفوف، غربالگری قویتر شود.
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