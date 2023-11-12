راه اندازی سازمان یا مرکز ملی هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزابادی امروز در حاشیه مراسم اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی و اختتامیه فتح پرچم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی گفت: بحث فناوری‌های نوظهور موضوع جدی است که در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری برای توسعه کشور و بر مبنای نیازها برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به بازنگری و بازطراحی ستادهای توسعه فناوری در معاونت علمی بر مبنای نیازهای روز ایران و جهان گفت: در قالب این ستادها، حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و علوم شناختی در حال پیگیری است.

وی ضمن بیان اینکه ما معتقدیم فناوری هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری برافکن می‌تواند یک فرصت و یک تهدید و بلکه بزرگ‌ترین فرصت و تهدید باشد، افزود: ما از نظر مغزافزاری و نیروی انسانی توان بسیار بالایی داریم و توجه ویژه و متمرکز در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند یک فرصت اختصاصی برای قرار گرفتن ایران در باشگاه‌های سایر کشورهای موفق این حوزه‌ها ایجاد کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اضافه کرد: در همین راستا علاوه بر تنظیم اسناد برنامه محور در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، در زمینه ایجاد ساز و کارهای اجرایی مثل راه اندازی ستاد و مرکز ملی هوش مصنوعی و سازمان هوش مصنوعی در حال مذاکره، بررسی و سیاست پژوهی هستیم.

وی ادامه داد: پیش بینی من این است که با توجه به حجم مطالعات و پیگیری‌ها و همچنین تراکنش‌های بین مدیران مرتبط در این حوزه در کشور، سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از هوش مصنوعی باشیم.

دهقانی همچنین در مراسم اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی و اختتامیه فتح پرچم گفت: تقریباً یک ماهی است که در معاونت علمی، برنامه‌ریزی برای یک‌سری مسابقات بین‌المللی و ملی که احتمالاً از دهه فجر امسال آغاز می‌شود و یک سال حداقل طول خواهد کشید، در حال انجام است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به اینکه این مسابقات سال آینده در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، بیان کرد: دانشگاه‌های ما به شدت به فضای چالشی، رقابتی و مسابقات احتیاج دارند.

وی ادامه داد: این مسابقات در حوزه فناوری‌های جدید از جمله فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در حوزه بین‌المللی برگزار خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های جدی ما این است که اقبال بچه‌های مقطع دبیرستان به حوزه‌های فنی و مهندسی بسیار کم شده و در حال کاهش است و دلیل آن عدم شناخت بچه‌ها از آینده رشته‌های فنی مهندسی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با بیان این مطلب که ستادهای معاونت علمی در حوزه‌های فناوری‌های نوظهور برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: ما از شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان نوپا حول همین موضوعات جدید شکل می‌گیرند، حمایت خواهیم کرد.