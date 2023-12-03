صعود قوی ۳۳ هزار واحدی بورس/ آماده یک رشد کامل باشیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معاملات امروز با رشد ۳۳ هزار و ۴۸۹ واحدی مواجه شد، ارزش معاملات خرد عدد ۸,۶۹۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۳۱% و نسبت به میانگین ماهانه ۷۳% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز روند ورود نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۶۴۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۷۸۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوقها است. خروج نقدینگی از این صندوق میتواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۸۲۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوقها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صفهای خرید ۳۹۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۸۷ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صفهای فروش هم با افزایش ۷۷ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۰۲ میلیارد تومان قرار دارد.
برخی از معامله گران میگویند با رشد امروز بورس وضعیت وارد یک فاز صعودی شده و باید وارد یک روند صعودی خوب باشیم، باید دید این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
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