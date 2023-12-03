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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

سرپرست فرمانداری خمام:

خمام بیمارستان ندارد

خمام بیمارستان ندارد

رشت - سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه این شهرستان بیمارستان ندارد، گفت: ساخت درمانگاه تخصصی در خمام در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آدمیت بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار کرد: مساله پسماند در خمام با کمک مدیریت شهری، مسؤولان شهرستانی و استان در حال ساماندهی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خمام افزود: تقویت زیرساخت‌های شهرستان تازه تأسیس مورد تاکید است.

سرپرست فرمانداری خمام با تاکید بر لزوم
استقرار ادارات در این شهرستان، اضافه کرد: فعالیت ادارات در شهرستان منجر به جلب رضایت مردم در پیشبرد کارها می‌شود.

آدمیت با اشاره به شرایط فعالیت ادارات در خمام، بیان کرد: ادارات در شهرستان تازه تأسیس خمام به صورت نمایندگی اداره می‌شود و هنوز چارت سازمانی برای برخی ادارات تعریف نشده است.

وی از حضور یک شهید گمنام در خمام خبر داد و افزود: پیکر شهید گمنام همزمان با شهادت فاطمه زهرا (س) در خمام تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه این شهرستان فاقد بیمارستان است، گفت: درمانگاه تخصصی با کمک و مشارکت خیرین در خمام ساخته می‌شود.

آدمیت با بیان اینکه کلنگ احداث درمانگاه در دهه فجر به زمین زده می‌شود، اضافه کرد: تمام تلاش مجموعه شهرستان تأمین زیرساخت‌های درمانی در خمام است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خمام، افزود: خمام دارای اقامتگاه‌های بومگردی فراوان است و بخشی از زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان فراهم شده است.

کد مطلب 5956695

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    نظرات

    • فرامرز کریمی IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
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      خمام حتی استحقاق تبدیل به فرمانداری را هم نداشت و در آینده باید یکی از مناطق شهرداری رشت گردد .
    • راضیه IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
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      شما رو به خدا سرمایه مملکت رو هدر ندید .آخه فاصله ۷ کیلو متر تا رشت، بیمارستان لازم داره اون هم از نوع تخصصی؟ مثل اون وقت که آقایان هرجا که میل داشتند کارخانه پتروشیمی راه انداختند.وخیلیهاشون نصفه رها شد
    • کاربر IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
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      همان بهتر که ندارد .رضوانشهر که بیمارستان دارد ولی هر مورد کوچکی پیش می آید باید به انزلی برویم. فقط الکی وقت بیمار را هدر می دهد و یه پول ویزیت میگیرند که بگویند به انزلی بروید .شما هم به رشت نزدیک تر هستید به آنجا بروید و پولی که خرج بیمارستان قرار است شود به مراکز بهداشت و درمانگاه ها کمک و تجهیز

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