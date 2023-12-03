خمام بیمارستان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آدمیت بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار کرد: مساله پسماند در خمام با کمک مدیریت شهری، مسؤولان شهرستانی و استان در حال ساماندهی است.
وی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای خمام افزود: تقویت زیرساختهای شهرستان تازه تأسیس مورد تاکید است.
سرپرست فرمانداری خمام با تاکید بر لزوم
استقرار ادارات در این شهرستان، اضافه کرد: فعالیت ادارات در شهرستان منجر به جلب رضایت مردم در پیشبرد کارها میشود.
آدمیت با اشاره به شرایط فعالیت ادارات در خمام، بیان کرد: ادارات در شهرستان تازه تأسیس خمام به صورت نمایندگی اداره میشود و هنوز چارت سازمانی برای برخی ادارات تعریف نشده است.
وی از حضور یک شهید گمنام در خمام خبر داد و افزود: پیکر شهید گمنام همزمان با شهادت فاطمه زهرا (س) در خمام تشییع و به خاک سپرده میشود.
سرپرست فرمانداری خمام با بیان اینکه این شهرستان فاقد بیمارستان است، گفت: درمانگاه تخصصی با کمک و مشارکت خیرین در خمام ساخته میشود.
آدمیت با بیان اینکه کلنگ احداث درمانگاه در دهه فجر به زمین زده میشود، اضافه کرد: تمام تلاش مجموعه شهرستان تأمین زیرساختهای درمانی در خمام است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری خمام، افزود: خمام دارای اقامتگاههای بومگردی فراوان است و بخشی از زیرساختهای گردشگری این شهرستان فراهم شده است.
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