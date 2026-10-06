رحمتی: روایت انقلاب اسلامی باید در امتداد تاریخ تمدنی ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحمتی شامگاه سه‌شنبه در نشست با دبیر و اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم ریشه تمدنی ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، نمی‌توانیم تاریخ را صرفاً به چند دهه اخیر محدود کنیم، بلکه باید نقاط مهم و اثرگذار تاریخ ایران را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه روایتگری یکی از مسائل مهم فرهنگی امروز است، افزود: در روایت تاریخ انقلاب اسلامی باید از تجربه‌ها و شخصیت‌های اثرگذار به‌درستی استفاده کنیم و برای نسل جدید از این شخصیت‌ها روایت و قصه تولید شود.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس تصریح کرد: نظام فرماندهی در دوران دفاع مقدس یکی از نمونه‌های موفق شایسته‌گزینی بود و می‌توان از این تجربه به‌عنوان یک الگوی موفق یاد کرد؛ اما مسئله این است که چقدر توانسته‌ایم این تجربه‌ها و شخصیت‌ها را برای جامعه روایت کنیم.

رحمتی ادامه داد: روایت یک شهید یا یک فرمانده تنها بیان نحوه شهادت یا شرح زندگی او نیست، بلکه باید جایگاه او در یک جریان تاریخی و تمدنی برای مخاطب تبیین شود تا نسل جدید بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

نباید روایت انقلاب را از تاریخ ایران جدا کنیم

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بخشی از تاریخ معاصر و امتداد تاریخی ایران است، گفت: نباید گذشته تاریخی کشور را نادیده بگیریم و سپس بخواهیم روایت درستی از ایران امروز ارائه کنیم؛ شناخت ایران بدون توجه به تاریخ و تجربه‌های گذشته آن امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل خبرگزاری مهر افزود: اگر دانش و تجربه تاریخی انقلاب اسلامی کنار گذاشته شود، توانایی ما برای ایجاد روایت معتبر از ایران نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین باید گذشته را بشناسیم و از آن برای ساختن روایت امروز استفاده کنیم.

رحمتی با اشاره به اهمیت بازنمایی تصویر واقعی جامعه ایران در عرصه بین‌المللی بیان کرد: امروز بخشی از مسئله ما این است که تصویری که از ایران و جوان ایرانی در خارج از کشور ارائه می‌شود، با واقعیت جامعه فاصله دارد.

وی ادامه داد: در کشوری مانند پاکستان، با وجود جمعیت گسترده مسلمانان و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی، ممکن است تصویر روشنی از جوان انقلابی ایرانی وجود نداشته باشد. این خلأ تنها با حضور در میدان برطرف نمی‌شود و باید در عرصه رسانه نیز برای معرفی درست جامعه ایران و جریان فرهنگی انقلاب تلاش کنیم.

گیلان ظرفیت مهم روایت تاریخ معاصر ایران است

رحمتی با اشاره به جایگاه گیلان در تحولات تاریخی کشور گفت: گیلان از نقاط مهم تاریخ معاصر ایران است و باید بررسی کنیم که جریان‌های فکری و سیاسی مانند مشروطه و جریان چپ از چه مسیرهایی وارد ایران شده‌اند و گیلان چه نقشی در این تحولات داشته است.

وی افزود: گیلان می‌تواند علاوه بر ظرفیت‌ های طبیعی و فرهنگی، به‌عنوان یکی از محورهای مهم روایت تمدنی ایران و انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گیلان و شخصیت‌هایی همچون احمدعلی راغب تصریح کرد: راغب از چهره‌های اثرگذار موسیقی انقلاب بود و آثار متعددی برای انقلاب تولید کرد لذا چنین شخصیت‌هایی باید به‌ عنوان بخشی از تاریخ فرهنگی انقلاب بازشناسی و روایت شوند.

روایتگری نیازمند اولویت‌ بندی و کار هدفمند است

رحمتی با تأکید بر ضرورت خروج از روایت‌ های پراکنده و مقطعی گفت: باید چند حوزه مشخص را در عرصه روایتگری تعریف کنیم و در هر حوزه ظرفیت‌ها، اقدامات انجام‌شده و نیازهای پیش‌رو را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه نباید درگیر دوگانه‌های فرسایشی شد، افزود: یکی از مشکلات ما این است که در میانه مسائل متوقف می‌شویم و کمتر حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیم‌ها و تجربه‌های گذشته هستیم؛ در حالی که برای پیشرفت باید گذشته را منصفانه بررسی کنیم، از تجربه‌ها درس بگیریم و روایت دقیق‌تر و مؤثرتری از ایران و انقلاب اسلامی ارائه دهیم.

مدیرعامل خبرگزاری مهر تأکید کرد: روایتگری زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند میان تاریخ، هویت ایرانی، تجربه انقلاب اسلامی و واقعیت امروز جامعه پیوند ایجاد کند و این مسئله نیازمند کار دقیق، هدفمند و مستمر فرهنگی و رسانه‌ای است.