سردار خرمدل: مردم از آمادگی نیروهای مسلح اطمینان خاطر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح چهارشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی استان بوشهر، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر موشکی و پهپادی نسبت به ابتدای جنگ، از امکانات و توانمندی بسیار بیشتری برخوردار است و در این حوزه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

وی افزود: ما در این جنگ پوزه آمریکا را به خاک مالیدیم و آمریکا در حمله به ایران نتوانست به دستاوردها و اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: برای ایران، تاب‌آوری اقتصادی فوق‌العاده مهم است و دشمن در شرایط کنونی تلاش می‌کند میزان تاب‌آوری کشور و مردم را مورد سنجش قرار دهد.

خرم‌دل ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد آشوب و ناآرامی در داخل کشور است و مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن از ظرفیت‌های داخلی برای ایجاد بی‌ثباتی و آشوب استفاده کند.

وی با بیان اینکه «آمریکا خیرخواه هیچ کشوری نیست»، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: اگر دولت به اتاق اصناف و بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشد، می‌توانیم نیاز خود به خارج از کشور و همچنین وابستگی به بخش دولتی را کاهش دهیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: در حال حاضر پدافند نیروهای مسلح در سراسر کشور و استان بوشهر فعال است و مردم می‌توانند از آمادگی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف اطمینان خاطر داشته باشند.