به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهزاد ابراهیمی سه شنبه شب در یادواره شهدای مظلوم مرزبانی هرمزگان اظهار کرد: کشور عزیزمان ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر نوار مرزی دارد و با ۱۵ کشور همسایه است که این موضوع جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهایی با بیشترین تعداد همسایگان قرار داده است.

وی افزود: فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون، مأموریت حفظ حدود و ثغور کشور، برقراری نظم و امنیت در مناطق مرزی و جلوگیری از تجاوزات مرزی را بر عهده دارد و این مأموریت را به صورت شبانه‌روزی در سراسر نوار مرزی انجام می‌دهد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ادامه داد: هر زمان که مردم درگیر امور روزمره زندگی، جشن‌ها، عزاداری‌ها و مراسم مختلف هستند، مرزها خالی از مرزبان نیست و نیروهای مرزبانی در کنار سایر نیروهای مسلح در جدار مرزها مشغول انجام وظیفه هستند تا مردم با آرامش به امور زندگی خود بپردازند.

ابراهیمی با اشاره به شرایط سخت خدمت مرزبانان گفت: این عزیزان در سخت‌ترین شرایط و با کمترین امکانات، اما با روحیه ایثار، فداکاری و مجاهدت و با کمترین توقع، به وظیفه خود عمل می‌کنند و به این خدمت افتخار دارند.

وی بیان کرد: امام شهیدمان درباره کارکنان انتظامی کشور فرمودند که کارکنان انتظامی، مجاهدان فی‌سبیل‌الله هستند و این مدال افتخار برای همیشه بر سینه کارکنان انتظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به عملکرد مرزبانان در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، دیدبان‌های مرزی در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در حال انجام وظیفه بودند و آخرین تحرکات دشمن را مخابره می‌کردند.

وی افزود: در هرمزگان نیز که از نزدیک‌ترین مناطق به صحنه درگیری با دشمن بود، مرزبانان استان دوشادوش سایر نیروهای مسلح در صحنه حضور داشتند و همچنان با قدرت به مأموریت خود ادامه می‌دهند.

ابراهیمی با اشاره به حمله دشمن به پاسگاه کرتی جاسک گفت: در نخستین لحظات حمله که تهران و برخی نقاط حیاتی کشور مورد اصابت قرار گرفت، پاسگاه کرکی جاسک نیز هدف حمله دشمن قرار گرفت و چهار نفر از بهترین نیروهای ما به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

وی تأکید کرد: مأموریت اصلی مرزبانی، حفاظت و مراقبت از نوار مرزی و جلوگیری از تجاوزات مرزی است، اما با وجود این حادثه، همه مرزبانان در سراسر نوار مرزی و جزایر مستقر بودند و به انجام وظیفه خود ادامه دادند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اتفاقات رخ داده کوچک‌ترین خللی در عزم و اراده نیروهای توانمند، مجاهد و ایثارگر مرزبانی ایجاد نکرد و مرزبانان با افتخار در سرحدات کشور ایستاده‌اند و از مرزها و امنیت کشور حفاظت می‌کنند.

ابراهیمی گفت: مردم عزیز باید بدانند اگر روزی کسی از خط مرزی کشور عبور کند، دیگر مرزبانی وجود ندارد که دشمن توانسته وارد کشور شود؛ چراکه این عزم و اراده در میان تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تا آخرین توان از مرزهای کشور دفاع کنند.