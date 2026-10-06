  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

ادامه اعتراض های دانشجویی در فرانسه؛

بازداشت ۴۸۸ نفر در اعتراض های امروز و زخمی شدن ۴۳ پلیس و نیروی امنیتی

بازداشت ۴۸۸ نفر در اعتراض های امروز و زخمی شدن ۴۳ پلیس و نیروی امنیتی

وزارت کشور فرانسه از بازداشت ۴۸۸ نفر و زخمی شدن ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی در جریان اعتراض های امروز در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراض های امروز که ۲۵۶ هزار نفر در سراسر کشور و ۵۶ هزار نفر در پاریس در آن شرکت کردند، ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی زخمی شدند.

این اعتراض ها در چارچوب جنبشی اعتراضی برگزار شد که دانش‌آموزان دبیرستانی هدایت آن را بر عهده دارند.

در مقابل، برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی‌ها را ۴۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه اعلام کردند و مدعی شدند که ۱۰۰ هزار نفر از معترضان در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند.

کد مطلب 6970209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها