بازداشت ۴۸۸ نفر در اعتراض های امروز و زخمی شدن ۴۳ پلیس و نیروی امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراض های امروز که ۲۵۶ هزار نفر در سراسر کشور و ۵۶ هزار نفر در پاریس در آن شرکت کردند، ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی زخمی شدند.

این اعتراض ها در چارچوب جنبشی اعتراضی برگزار شد که دانش‌آموزان دبیرستانی هدایت آن را بر عهده دارند.

در مقابل، برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی‌ها را ۴۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه اعلام کردند و مدعی شدند که ۱۰۰ هزار نفر از معترضان در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند.