سردار جوانی: ملت ایران در جنگ با آمریکا به پیروزی راهبردی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم بندرعباس اظهار کرد: دشمن در آغاز جنگ تصور می‌کرد با یک تهاجم برق‌آسا و جنگ پرشدت، طی دو یا سه روز جمهوری اسلامی را ساقط، ساختارهای دفاعی و امنیتی را از کار و ایران را تجزیه و سلطه خود را بر کشور تحمیل کند، اما در محاسبات خود ملت ایران را نشناخته بود.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به رئیس‌جمهور وقت آمریکا افزود: شهید سلیمانی به صراحت اعلام کرد «شما جنگ را آغاز می‌کنید، اما پایان آن را ما و ملت ایران رقم می‌زنیم» و امروز نتیجه این سخن را در میدان مشاهده می‌کنیم.

معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: شهید سلیمانی تأکید داشت که ملت ایران، ملت امام حسین(ع) و ملت شهادت است و همین ویژگی موجب می‌شود این ملت در برابر دشمنان خدا و بشریت ایستادگی کند.

جوانی با بیان اینکه قدرت اصلی ملت ایران در سلاح‌های متعارف خلاصه نمی‌شود، گفت: دشمن روی ناوها، هواپیماهای اف-۳۵ و پایگاه‌های نظامی خود در منطقه حساب باز کرده بود، اما از قدرت ایمان و اراده ملت ایران غافل بود؛ سلاح اصلی این ملت، ایمان و اتکای آن به خداوند متعال است.

وی با اشاره به شعار «الله‌اکبر» ملت ایران افزود: ملتی که تکیه‌گاهش خدای قادر و شکست‌ناپذیر است، شکست برایش معنایی ندارد و به همین دلیل امام خمینی(ره) با اتکا به قدرت الهی در برابر تهدیدهای آمریکا فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

ایران امروز قوی‌تر از قبل از جنگ است

معاون سیاسی فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به تحولات پس از جنگ رمضان اظهار کرد: دشمن جنگ را با هدف تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما امروز به اعتراف و قضاوت بسیاری در جهان، ایران اسلامی قوی‌تر از قبل از جنگ است.

جوانی افزود: دشمن تصور می‌کرد با حمله نظامی می‌تواند نتیجه مورد نظر خود را محقق کند، اما ملت ایران ایستادگی کرد، شهید داد و مقاومت کرد و در نهایت، به یک پیروزی راهبردی دست یافت؛ در مقابل، آمریکا و جبهه استکبار با شکست مواجه شدند.

وی با بیان اینکه پذیرش این شکست برای جبهه مقابل دشوار است، ادامه داد: شکست در این جنگ صرفاً شکست آمریکا نبود، بلکه، کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و متحدان آمریکا نیز در این رویارویی با نتیجه‌ای برخلاف اهداف اولیه خود مواجه شدند.

دشمن پس از شکست نظامی به جنگ ترکیبی روی آورده است

جوانی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن پس از ناکامی در اهداف نظامی گفت: دشمن امروز به جنگ ترکیبی روی آورده و فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های دریایی و هوایی و تلاش برای کاهش تاب‌آوری مردم را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: آمریکا در چهار دهه گذشته نیز بارها چنین فشارهایی را علیه ملت ایران اعمال کرده، اما این ملت نشان داده است که در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

معاون سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های شبانه در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها، با پرچم جمهوری اسلامی و پرچم‌های خون‌خواهی، همچنان در صحنه حضور دارد و این حضور نشان‌دهنده عمق ایمان و معنویت مردم است.

جوانی افزود: امروز ملت ایران با ایمان، معنویت، صداقت و اخلاص خود در حال ادای حق جهاد است و این مقاومت و ایستادگی، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان ایران دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، فراجا و بسیج در این مسیر در کنار مردم قرار دارند و این نیروها به تعبیر وی، لشکریان خدا هستند که در دفاع از کشور و ملت ایران نقش‌آفرینی می‌کنند.

جوانی در پایان تأکید کرد: جنگ در حوزه نظامی با شکست دشمن و پیروزی قطعی ملت ایران همراه شده است، اما دشمن به دلیل گستردگی جبهه مقابل، پذیرش این شکست را دشوار می‌داند و به همین دلیل تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی، اهداف خود را دنبال کند.