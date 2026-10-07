قیمت جهانی طلا کاهش یافت؛ چشم بازار به فدرال رزرو

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار صورتجلسه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو و دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر نرخ بهره آمریکا، کاهش یافت.

به نوشته رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۶ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۳۸ دلار و ۳۴ سنت رسید. معاملات آتی طلای آمریکا نیز با افت ۰.۵ درصدی در سطح ۴ هزار و ۱۶۴ دلار و ۷۰ سنت قرار گرفت.

شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز ۰.۲ درصد افزایش یافت. تقویت دلار معمولاً موجب افزایش هزینه خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها می‌شود و از این مسیر می‌تواند بر تقاضای فلز زرد فشار وارد کند.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو هستند؛ صورت‌جلسه‌ای که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره مسیر آینده نرخ بهره در آمریکا ارائه دهد.

به گفته فرانک والباوم، تحلیلگر بازار در Naga.com، طلا در کوتاه‌مدت احتمالاً با ثبات نسبی و تمایل اندک به کاهش مواجه خواهد بود و تحولات نرخ بهره فدرال رزرو، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، ارزش دلار و تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند جهت بعدی قیمت‌ها را مشخص کند.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند نزولی مشاهده شد؛ نقره ۱.۵ درصد، پلاتین ۰.۳ درصد و پالادیوم یک درصد کاهش قیمت داشتند.

با وجود افت اخیر، چشم‌انداز بلندمدت طلا همچنان مورد توجه فعالان بازار است. در کنفرانس سالانه انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در ایتالیا، کارشناسان پیش‌بینی کردند قیمت طلا طی ۱۲ ماه آینده می‌تواند به حدود ۵ هزار و ۱۳ دلار در هر اونس برسد.