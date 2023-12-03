روز جهانی معلولان هشداری نسبت به پیشگیری از معلولیت در جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هییت دولت با گرامیداشت روز جهانی معلولان و تاکید بر لزوم توجه ویژه به افراد دارای معلولیت، به اقدامات دولت مردمی برای تسهیل امور معلولان از جمله متناسبسازی مسیر تردد آنها به ادارات و سازمانها، حمایت از حقوق معلولان و دسترسی به ابزار مورد نیازشان اشاره و تصریح کرد: دستگاههای متولی بهویژه سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تداوم این اقدامات را همچنان در دستور کار داشته باشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه روز جهانی معلولین فقط محدود به حمایت از افراد معلول نیست بلکه تلنگر و هشدار نسبت به پیشگیری از معلولیت در جوامع بشری نیز هست، به معلول شدن هزاران نفر بر اثر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی از یک سو ادعای حمایت از افراد معلول را در جهان دارند و از سوی دیگر در مقابل معلولیت بیش از ۳۵ هزار نفر بهواسطه حضور و اقدامات آمریکا و ناتو در افغانستان و معلولیت هزاران نفر دیگر بر اثر جنایات صهیونیستها در غزه سکوت کرده و سوال ملتها و وجدانهای بیدار را درباره این تناقضات آشکار بیپاسخ گذاشتهاند.
رئیسی در بخش دیگری از جلسه امروز هییت دولت، فسادستیزی را یکی از مهمترین شاخصههای دولت مردمی برشمرد و تصریح کرد: دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاههای فسادزا بوده و برخی از پروندههای فساد را نیز به دستگاه قضائی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پروندههاست.
تاکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای اقتصادی دولت و رفع برخی سوالات و ابهامات احتمالی درباره سیاستهای اقتصادی دولت از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هییت دولت بود و معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکلف شدند زمینه لازم برای تحقق آنرا فراهم کنند.
پیش از سخنان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی از افتتاح رسمی ساختمان مرکز مبادله ایران خبر داد و گفت: راهاندازی این مرکز به تثبیت قیمتها کمک مؤثری خواهد کرد.
به گفته فرزین از امروز عملیات سوآپ ارزی و مبادله طلا در این مرکز انجام شده و در اولین روز افتتاح ساختمان مرکز نیز برای اولین بار در کشور اوراق ارزی معادل ۱۰۰ میلیون دلار عرضه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از دستور رئیس جمهور برای انجام برخی تغییرات در لایحه بودجه به نفع حقوقبگیران خبر داد و افزود: پیرو این دستور، معافیت مالیاتی حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده به ۱۲ میلیون افزایش یافت و معافیت درآمدی سالانه مشاغل و درآمد اجاره مستغلات به ترتیب به ۷۵ و ۵۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارشی از فعالسازی واحدهای صنعتی راکد در دولت مردمی به عنوان یکی از محوریترین تأکیدات رئیس جمهور پرداخت و گفت: با اقدامات وزارت صمت تعداد واحدهای صنعتی راکد از حدود ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده که آمار بسیار خوبی است.
راهاندازی ۷۶۴ واحد صنعتی راکد تا پایان امسال و تلاش برای رفع مشکل ۵۹۶ واحد صنعتی دیگر از جمله خبرهای وزیر صمت در جلسه امروز بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از راهاندازی اردوی راهیان پیشرفت برای دانشآموزان و دانشجویان در این وزارتخانه گزارش داد و تأثیر بازدید از پیشرفتهای صنعت فضایی را برای بازدیدکنندگان و خانوادههای آنها بسیار مثبت توصیف کرد.
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