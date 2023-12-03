دخالت یکی از نزدیکان رییس جمهور سابق در پرونده شرکت اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احد آزادی‌خواه با اشاره به ضرورت شفاف سازی ابهامات پرونده شرکت اماراتی Fresh Fruits در ایران و احکام صادره به نفع این شرکت در دادگاه‌های کشورمان، اظهار کرد: با توجه به اسنادی که از این شرکت دارای سهامداران صهیونیستی منتشر شده، نمایندگان مجلس از نهادهای نظارتی و امنیتی درخواست دارند به جوانب مختلف این موضوع ورود پیدا کنند.

وی افزود: دیگر ابهام مهم این پرونده دخیل بودن یکی از نزدیکان رئیس جمهور سابق است و اینکه چنین فردی با یک صلح نامه، عایدی میلیون‌ها دلاری این پرونده را برای خود کند و شرکت خارجی به راحتی چنین اختیاری را به او بدهد، قطعاً پشت پرده‌ای دارد که نیازمند پیگیری ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی است.

به اعتقاد نماینده مردم ملایر، وقتی چنین حواشی قابل تأملی در خصوص یک پرونده پیش می‌آید، باید تا رفع دقیق جوانب امنیتی و اقتصادی آن، مانع از پرداخت چنین مبلغ قابل توجهی شد که برآورد آن به هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، از مسئولان نهادهای مسئول بخصوص قوه قضائیه خواست اجازه ندهند این پول به جیب کسانی برود که دشمن این ملت و این کشور هستند و در عین حال خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول در حوزه واردات مواد غذایی نیز باید ضمن رصد دقیق شرکتهای همکار با رژیم صهیونیستی، اجازه ندهند تجارت اقلام مورد نیاز جامعه در دستان کسانی باشد که دشمن ایران هستند.

حجت الاسلام آزادی خواه همچنین از مسئولان قوه قضائیه خواست ضمن اطلاع رسانی پیرامون دلایل صدور این حکم در مراحل مختلف دادرسی، اسناد و مدارک لازم برای برخورد با این شرکت به ظاهر اماراتی را از نهادهای نظارتی و امنیتی پیگیری کرده و جلوی خروج پول از کشور به بهانه این پرونده را بگیرند.