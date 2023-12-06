دریافت ۱۱۷۶ ایده در رویداد ملی مساله محور «شوق زیارت» در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی توسلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری فراخوان ایدههای خلاقانه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی در میزبانی از زائران نوروزی حرم مطهر رضوی با عنوان «رویداد ملی مسالهمحور شوق زیارت» که در سالن جلسات شهید باهنر شماره دو استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نوروز امسال به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان متفاوت است لذا تصمیم گرفته شد این رویداد با موضوع ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی در میزبانی از زائران نوروزی حرم مطهر رضوی برگزار شود.
مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی با اشاره به جزئیات فراخوان این رویداد افزود: خدمات اسکان و رفاه، مدیریت حملونقل، فرهنگ تبلیغی، فرهنگ میزبانی، نظارت و تنظیم بازار، بهداشت، درمان و محیط زیست، زائران خارجی و عربزبان، سوغات زائر، اجتماعی، اطلاعرسانی و تبلیغات، خدمات امداد و نجات، خدمات شهری، خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیکی از جمله محورهای این رویداد ملی است. باید گفت در این رویداد از ایدههای خلّاقانه مردم استفاده خواهیم کرد و در این خصوص اطلاعرسانیهای لازم انجام شد.
وی با اشاره به این موضوع که اطلاعرسانی از طریق دستگاه اجرایی، استانداری، کمیتههای ستاد خدمات سفر، تشکلهای مردمی، بازاریان و اصناف انجام شده است، تأکید کرد: بازده زمانی برای ارائه ایدهها از ١۵ تا ٢٠ آذر ماه است. بررسی و داوری ایدهها از ٢٠ تا ٢۵ آذرماه در کمیتههای مختلف انجام میشود و اعلام نتایج و برگزاری رویداد حضوری از ٢۶ تا ٣٠ آذرماه خواهد بود و اجرای ایدهها از پایان آذرماه تا پایان تعطیلات نوروز است.
توسلی با تأکید بر این موضوع که تاکنون ١١٧۶ ایده در بخش عمومی؛ ٢٢٠ ایده توسط مردم و ٩۵۶ ایده توسط دانشآموزان ارسال شده است، ادامه داد: علاقهمندان میتوانند ایدههای خود را تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت www.idezee.ir به ثبت برسانند. در این راستا باید گفت؛ ایدهها باید شفاف، صریح و قابل اجرا باشد.
مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی با اشاره به جوایز در نظر گرفته شده برای ایدههای برتر خاطرنشان کرد: کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی برای ۸ خانواده، کمک هزینه سفر زیارتی به شهر قم و حرم حضرت معصومه (س) برای ۸ خانواده و کمک هزینه سفر زیارتی به شهر شیراز و حرم مطهر شاهچراغ برای ۸ خانواده؛ هدایای در نظر گرفته شده برای نفرات برتر است.
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