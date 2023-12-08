هشدار رییس سازمان محیط زیست به شهرک صنعتی اشتهارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه پیش از ظهر جمعه در حاشیه سفر هیأت دولت به استان البرز با حضور در شهرستان اشتهارد ضمن بررسی مشکلات زیست محیطی شهرک بهارستان گفت: روزانه بالغ بر ۴ هزار متر مکعب فاضلاب صنعتی در این شهرک تولید می‌شود که پس از سرریز شدن به رودخانه شور پس از صدها کیلومتر با زهکش به تالاب مرده قم می‌رسد.

وی با بیان اینکه بوی ناشی از خروجی پساب، خاطر مردم را آزرده کرد و آلودگی ناشی از آن منابع آب و اراضی کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: در بازدید از محل تصفیه‌خانه تخلفات متعددی مشاهده شد که باید در اولین زمان ممکن اصلاح شود. ما هم در این مسیر پای کار هستیم و صندوق ملی محیط زیست می‌تواند در بحث مالی کمک کند.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه رویکرد دولت این است که تولید متوقف نشود، لذا پیش از ورود دستگاه قضا و پلمب واحد رویه را اصلاح کنید، تصریح کرد: این موضوع حیات مردم را مختل کرده لذا اگر تمکین نکنید و روند تصفیه پساب اصلاح نشود هیچ مماشاتی در کار نخواهد بود.

معاون رئیس جمهور پس از نظارت میدانی از واحد تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ملارد دستور داد که در هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان‌های البرز و قزوین در مدت یک ماه تخلفات جمع شود و در صورت عدم تمکین، تخلفات به مراجع قضائی گزارش شود.

سلاجقه در ادامه برنامه‌ها از محل خروجی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ملارد، بازدید کرد. خروجی پساب این شهرک صنعتی موجب آلودگی اراضی کشاورزی و بوی حاصل از آن موجب ناراحتی مردم شده است.

در این رابطه، سلاجقه دستور داد که به شهرک صنعتی ملارد برای رساندن خروجی پساب به حد استاندارد مورد نظر محیط زیست مهلت داده شود، در غیر این صورت چاه‌های تأمین کننده آب این مجتمع پلمب شود و اجازه برداشت نداشته باشد.

وی با بیان اینکه این فاضلاب همه مسیر موجود را آلوده می‌کند، گفت: اداره کل محیط زیست استان البرز در حال تدوین برنامه جامع زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد است که همه شرکت‌ها و دستگاه‌های متولی باید از آن تبعیت و اجرا کنند.