رییس جمهور سابق فرانسه به «عصر حجر» رفت/ صداپیشگی در انیمیشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فرانسوا اولاند رییس جمهور سابق فرانسه جایگاه جدیدی پیدا کرده است. رهبر حزب سوسیالیست که قبل از امانوئل ماکرون، رییس جمهور کنونی فرانسه به عنوان رهبر فرانسه شناخته میشد، به صداپیشگان «سنگ چخماق و شهر» یک فیلم بلند داستانی از دنیای مجموعه انیمیشنی محبوب به سبک سیمپسونها پیوست.
این فیلم بلند که اسپینآفی از یک سریال انیمیشن کوتاه موفق به همین نام است، درباره خانوادهای از عصر حجر است که با مشکلات بسیار مدرن روبهرو هستند.
اولاند صداپیشه این فیلم جدید که در حال حاضر در مرحله تولید است شده و به چهرههای مشهور فرانسوی از جمله برونو سولو بازیگر، ژولی گایه بازیگر، استفان برن مجری رادیو تلویزیون، لئا دراکر بازیگر، فردریک بگبدر نویسنده، گیوم گالین بازیگر و کارگردان، لئا سالمه روزنامهنگار لبنانی-فرانسوی و آملی نوتومب نویسنده مشهور پیوسته است.
«سنگ چخماق و شهر» درباره خانوادهای از عصر حجر است. شخصیتهای این انیمیشن شامل داتکام که سفری ماجراجویانه به آینده دارد، پدرش بلاگ، مادرش اسپم و خواهر و برادرهایش وب و یوآرال، برای مخاطبان فرانسوی آشنا هستند و سریالی در قالب فیلمهای کوتاه که بر اساس کمیکی به همین نام از «ژول» کاریکاتوریست فرانسوی ساخته شده، در بیش از ۱۸۰ قسمت سه دقیقهای در شبکه فرانسوی-آلمانی آرته نمایش داده شده و با اقبال زیادی روبهرو شده است.
ژول نویسندگی فیلم «سنگ چخماق و شهر» را بر عهده دارد و همراه ژان پل گیگ آن را کارگردانی میکند. این فیلم سینمایی ترکیبی از انیمیشن دو بعدی با سکانسهای زنده است.
این فیلم محصول مشترک چند کمپانی فرانسوی و بلژیکی است که بخشهای انیمیشنی فیلم را میسازند و بخش زنده آن به تازگی در بروکسل فیلمبرداری شده است. انتظار میرود فیلم در بهار ۲۰۲۴ آماده اکران باشد.
انیمیشن علمی تخیلی «مارس اکسپرس» با صداپیشگی متیو آمالریک، لئا دراکر، دانیل نجو لوبه و ماری بووه در حال حاضر در سینماهای فرانسه در حال اکران است.
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