رژیم صهیونیستی و جنایت جنگی در غزه؛ بررسی ۱۳ بند حقوقی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سومین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در شرایطی ادامه دارد که این رژیم جنایت‌های چهارگانه تصریح شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شامل جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز را علیه مردم غزه مرتکب شده است. در این نوشتار به اختصار موارد ارتکاب رژیم صهیونیستی به جنایت جنگی علیه مردم غزه بررسی می‌شود.

ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایت جنگی اشاره دارد. در این ماده، ده‌ها مورد از جرایمی که مصداق جنایت جنگی است، مطرح شد. برخی از این جرایم که توسط رژیم صهیونیستی آشکارا و مکرر در خصوص مردم غزه انجام شد و تایید کننده ارتکاب این رژیم به جنایت جنگی است، به شرح زیر است:

۱. قتل عمد

رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۱۸ هزار فلسطینی را در جنگ اخیر غزه به شهادت رسانده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه در نتیجه تجاوزات رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون (دوشنبه ۱۱ دسامبر) به ۱۸ هزار و ۲۰۵ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بیش از ۶ هزار نفر نیز مفقود هستند. ۷۰ درصد شهدا نیز از کودکان و زنان هستند. سخنگوی یونیسف تاکید کرد: کشته شدن حدود ۷۸۰۰ کودک فلسطینی در غزه لکه ننگی بر پیشانی بشریت است. نکته حائز اهمیت این است که مردم غزه به صورت عمد از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار می‌گیرند و به شهادت می‌رسند. شواهد زیادی در خصوص عمد بودن کشتار مردم غزه وجود دارد از جمله هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، اردوگاه‌ها، منازل مسکونی و مدارس. رژیم صهیونیستی با علم به اینکه در این اماکن غیرنظامیان حضور دارند، آنجا را بمباران می‌کند تا با افزایش شمار شهدا، از یک سو فشارها علیه حماس را که اسرای صهیونیست را آزاد نمی‌کند افزایش دهد و از سوی دیگر، بازدارندگی از دست رفته خود را احیا کند که تاکنون در دستیابی به هر دو این اهداف، ناکام بوده است.

۲. وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد

یکی دیگر از مصادیق جنایت جنگی که در ماده ۸ ICC آمده، وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد است. رژیم صهیونیستی این جنایت را در قالب مجروح کردن غیرنظامیان، محاصره غزه، ممانعت از ورود دارو و مواد غذایی به غزه، محاصره بیمارستان‌ها و ممانعت از درمان بیماران و همچنین مجبور کردن مردم غزه به کوچ اجباری انجام می‌دهد. مطابق اعلام وزارت بهداشت غزه، در جریان حملات صهیونیست‌ها، ۴۹ هزار و ۶۴۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.

۳. تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود

۴. حملات عمدی بر ضد غیرنظامیان با قصد حمله علیه آنان، یا افراد غیرنظامی که مستقیماً در این مخاصمات شرکت ندارند؛

۵. حملات عمدی به سوی اهداف غیرنظامی، یعنی اهدافی که دارای کاربرد نظامی نیستند؛

۶. حملات عمدی علیه کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها، یا خودروهایی که در خدمات بشردوستانه یا هییت‌های پاسدار صلح مطابق با منشور سازمان ملل متحد مشغول هستند و تا هر زمانی‏ که آنها بر ‏اساس قوانین بین‏المللی منازعات مسلحانه تحت پوشش محافظت‌های متعلق به اشخاص یا اهداف غیرنظامی قرار بگیرد؛

۷. آغاز عمدی حمله با علم به اینکه چنین حمله‌ای باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به محیط زیست می ‎شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش بینی شده، مسلماً زیاده از حد باشد؛

۸. هرگونه بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، نقاط مسکونی یا ساختمان‌هایی که تحت حمایت نظامی قرار ندارند و اهداف نظامی محسوب نمی ‎ گردند؛

رژیم صهیونیستی هر یک از بندهای ۳ تا ۸ را نیز مکرراً و علنی علیه مردم غزه انجام داده است. در واقع، یکی دیگر از مصادیق جنایت جنگی صهیونیست‌ها علیه غزه، تخریب گسترده اموال اعم از مسکونی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و … است. دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۶۱ درصد از منازل فلسطینی‌ها در این باریکه را تخریب و نابود کرده است. در بیانیه صادره از سوی این دفتر آمده است: «اشغالگران صهیونیست بیش از ۳۰۵ هزار واحد مسکونی را در جریان حملات وحشیانه علیه نوار غزه تخریب کرده‌اند.» روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی که در آغاز سومین ماه جنگ منتشر کرد، نوشت «غیرنظامیان فلسطینی ۶۱ درصد از تلفات غزه در جریان حملات هوایی اسرائیل را تشکیل می‌دهند.» روزنامه صهیونیستی هاآرتص تحلیلی از سوی «یاگیل لوی» استاد جامعه شناسی در یکی از دانشگاه‌های اسرائیل منتشر کرده است که مطابق این تحلیل: «در سه جنگ قبلی رژیم صهیونیستی در غزه طی دوره‌های زمانی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ تلفات غیرنظامیان نسبت به مجموع شمار جان‌باختگان بر اثر حملات هوایی این رژیم حدود ۴۰ درصد بوده است. این نرخ در جریان کارزار بمباران غزه در اوایل سال جاری در عملیات موسوم به «سپر و پیکان» ۳۳ درصد عنوان شد.» بی‌توجهی کارزار بمباران هوایی بی‌امان رژیم صهیونیستی نسبت به تمایز قائل شدن بین نظامیان و غیرنظامیان غزه منجر به کشتار گسترده غیرنظامیان در این جنگ شده است.

۹. اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی

۱۰. اعلام اینکه هیچ‏کسی در امان نخواهد بود

کوچ اجباری مردم غزه نیز دیگر مصداق ارتکاب جنایت جنگی توسط صهیونیست‌ها است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دو بند به این موضوع اشاره دارد که عبارت است از: اخراج یا انتقال غیرقانونی و اعلام اینکه هیچ کس در امان نخواهد بود. رژیم صهیونیستی در دور نخست جنگ که به مدت ۴۸ روز ادامه داشت و به آتش‌بس ۷ روزه انجامید، بارها به مردم غزه هشدار داد در صورتی که شمال غزه را ترک نکنند، کشته می‌شوند. در دور دوم جنگ نیز این هشدار به مردم جنوب غزه داده شد. صهیونیست‌ها خواستار بازگشایی گذرگاه رفح و کوچ اجباری مردم غزه به مصر شدند. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) خبر داد که یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در نوار غزه، مجبور شده‌اند منازل خود را ترک کردند؛ یعنی حدود ۸۵ درصد از ساکنان این منطقه. مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین هم در این خصوص گفت بمباران‌های جنایتکارانه اسرائیل برخی خانواده‌های شمال غزه را مجبور نموده تاکنون ۶ بار به اماکن مختلف نقل مکان نمایند، ولی با این حال مردم غزه تصمیم دارند با وجود تمام این رنج‌ها ایستادگی کرده و طرح صهیونیست‌ها برای پاکسازی نژادی از طریق اجبار آنان به ترک خانه‌های‌شان را با شکست مواجه کنند چرا که این مردم می‌دانند اگر غزه را ترک کنند هرگز به آنها اجازه بازگشت داده نخواهد شد.

۱۱. حملات عمدی به ساختمان‌های مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که افراد بیمار و مجروح در آن تجمع می‌کنند ‎، مشروط بر آنکه این نقاط اهداف نظامی نباشند؛

۱۲. حملات عمدی به ساختمان‌ها، وسایل، واحدها و خودروهای پزشکی، و کارکنانی که از آرم‌های مشخص کنوانسیون‌های ژنو مطابق با حقوق بین‌الملل استفاده می ‎ کنند؛

در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه و تا پیش از آغاز دور دوم جنگ که از روز یکم دسامبر آغاز شد، دست کم ۲۵۵ مدرسه و حدود ۶۰ مسجد در غزه تخریب شد. «تدروس آدهانوم گبریسوس»، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی عنوان کرد که از ابتدای جنگ تاکنون (تا روز ۱۱ دسامبر) بیش از ۴۴۹ حمله از سوی رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه و کرانه باختری صورت گرفته است. سیستم بهداشتی نوار غزه در آستانه فروپاشی است و از ۳۶ بیمارستان تنها ۱۴ بیمارستان تا حدی کار می‌کنند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی عنوان کرده که تحت تاثیر حملات گسترده به این مراکز امکان فعالیت کارکنان بهداشت و درمان «غیرممکن» شده است. در همین حال، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز اعلام کرد که از آغاز جنگ در این باریکه از هفتم اکتبر ۲۹۶ نفر از کادر درمان و پزشکی در حملات اشغالگران اسرائیلی شهید و صدها نفر دیگر هم زخمی شدند و هنوز هم ۳۶ نفر از کادر پزشکی از جمله دکتر محمد ابو سلمیه مدیر کل بیمارستان شفا در شرایطی غیرانسانی در اسارت صهیونیست‌ها هستند. در اثر بمباران اماکن غیرنظامی و غیرنظامیان، تاکنون ۷۵ خبرنگار و کارکنان بخش رسانه در غزه به شهادت رسیده و حدود ۸۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

۱۳. تحمیل گرسنگی اجباری بر غیرنظامیان به عنوان یک حربه نظامی، از طریق محروم ساختن این افراد از لوازم حیاتی که برای بقای آنها ضروری است، از قبیل ایجاد عمدی موانع در ارسال محموله ‎ های حیاتی که در کنوانسیون‌های ژنو ضروری نامیده شده ‎اند؛

یکی دیگر از مصادیق جنایت جنگی رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، تحمیل گرسنگی اجباری بر مردم این باریکه است. از یک سو، غزه از سال ۲۰۰۷ تاکنون تحت محاصره همه‌جانبه رژیم اشغالگر قدس قرار دارد که این باریکه را به بزرگ‌ترین زندان روباز جهان تبدیل کرده است و از سوی دیگر با وجود اینکه بارها مقامات و نهادهای جهانی از وقوع فاجعه انسانی در غزه در اثر جنگ اخیر خبر داده و در این خصوص هشدار داده‌اند، اما صهیونیست‌ها از ارسال هر گونه کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کنند و گذرگاه رفح نیز از سوی مصر بسته است. به همین دلیل مردم غزه، علاوه بر بمباران روزانه صهیونیست‌ها، شاهد گرسنگی عمدی نیز در اثر محاصره همه‌جانبه هستند. در چنین شرایطی، مطابق اعلام مدیر بخش آمارهای سازمان آمار مرکزی فلسطین، فقر در نوار غزه به ۹۰ درصد و بیکاری به حدود ۶۵ درصد رسیده است. همچنین مطابق گزارش‌های متعددی که منتشر شد بخش بزرگی از مردم غزه حتی غذا برای یک وعده ندارند و مادران مجبور هستند برای زنده ماندن فرزندان‌شان، غذایی که برای یک وعده دارند را به فرزندان خود بدهند.

نتیجه

موارد ذکر شده و همچنین موارد متعدد دیگری که وجود دارد، آشکارا ثابت می‌کند که رژیم اشغالگر قدس در جنگ علیه غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. با این حال، دولت ایالات متحده آمریکا همچنان معتقد است رژیم صهیونیستی در حال دفاع مشروع از خود است و هر گونه قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای توقف جنگ را وتو می‌کند. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به ماده ۹۹ منشور ملل متحد پس از ۳۳ سال استناد کرده و وضعیت در غزه را مصداق «تهدید علیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است.