زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری دانشگاه معارف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه علمی کلیه پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۴۰۲ (دوره روزانه) دانشگاه معارف اسلامی که مدارک مصاحبه را در وقت مقرر تحویل داده و ثبتنام کردهاند، طبق جداول زمانبندی برگزار خواهد شد.
داوطلبان باید طبق برنامه زمانبندی شده در محل دانشگاه برای انجام مصاحبه حاضر شوند. بدیهی است عدم حضور در زمان اعلام شده به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد و نام داوطلب حذف می شود و هیچگونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.
مصاحبه علمی برای پذیرفتهشدگان مرحله اول کلیه رشتهها طبق جداول زمانبندی در تاریخهای زیر صورت میگیرد:
رشته «مدرسی معارف قرآن و حدیث» چهارشنبه و پنجشنبه ۶ و ۷ دی ۱۴۰۲.
رشته «مدرسی انقلاب اسلامی» چهارشنبه و پنجشنبه ۶ و ۷ دی ۱۴۰۲.
رشته «مدرسی اخلاق اسلامی» پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲.
رشته «مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی» چهارشنبه و شنبه ۶ و ۹ دی ۱۴۰۲.
رشته «مدرسی مبانی نظری اسلام» پنجشنبه و شنبه ۷ و ۹ دی ۱۴۰۲.
۱. داوطلبانی که مدارک اعلام شده جهت ثبتنام در مصاحبه را در تاریخ مقرر تحویل ندادهاند، حق شرکت در مصاحبه را نخواهند داشت؛ لازم به ذکر است افرادی که مدارک را به طور ناقص ارائه کردهاند، انجام مصاحبهشان منوط به کامل کردن مدارک در روز مصاحبه خواهد بود.
۲. زمانهای اعلامشده برای مصاحبه، قطعی بوده و عدم حضور در زمان اعلام شده، به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد.
۳. با توجه به اینکه زمانبندی اعلام شده تقریبی است، داوطلبان یک ساعت قبل و بعد از زمان اعلامشده را برای مصاحبه خود، برنامهریزی کنند.
۴. داوطلب باید پانزده دقیقه قبل از زمان مصاحبه علمی خود، برای انجام امور مقدماتی مصاحبه، در محل مصاحبه حضور داشته باشد.
۵. امتیاز آزمون کتبی ۵۰ درصد، امتیاز سوابق آموزشی و پژوهشی ۲۰ درصد و امتیاز مصاحبه تخصصی ۳۰ درصد است، مصاحبه تخصصی در حیطه رشته مربوطه و در حد تمام کتب مرجع و اصلی است و محدود به منبع خاصی نیست.
۶. هر کدام از فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی (کتاب، مقاله، تدریس، مدرک زبان، شرکت در کنفرانسهای علمی، گواهینامههای علمی و…)، اجرایی، تبلیغی و فرهنگی داوطلبان و همچنین نمره پایاننامه و معدل دوره کارشناسیارشد، دارای امتیاز مربوط به خود در مصاحبه است و تنها در صورتی این امتیازات محاسبه میشود که فرد، در روز مصاحبه، مدارک مورد نظر را به صورت کاملاً مستند ارائه کند؛ صرف نوشتن در فرم سوابق و رزومه و یا اعلام شفاهی و موکول کردن ارائه مدارک به روزهای بعد از مصاحبه، امتیازی را برای داوطلب به همراه نخواهد داشت و هیچ اعتراضی در این موضوع وارد نخواهد بود.
۷. تمام داوطلبان باید یک نسخه از پایاننامه کارشناسیارشد یا سطح ۳ را برای روز مصاحبه همراه خود بیاورند.
۸. افرادی که قصد استفاده از سهمیه (رزمندگان و هیات علمی) را دارند، ملزم به ارائه اصل مدارک مربوطه در روز مصاحبه هستند در صورت عدم ارائه مدرک، سهمیه آنها لحاظ نخواهد شد.
۹. محل برگزاری مصاحبه کلیه رشتهها، در دانشگاه معارف اسلامی به آدرس: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، پلاک ۷۲ است.
10. تمام داوطلبانی که مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی را با موفقیت و کسب حدنصاب لازم به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دانشگاه معارف اسلامی قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها به صورت مشروط و منوط به تأیید صلاحیت آنها توسط گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، خواهد بود.
۱۱. نتایج نهایی آزمون ورودی اختصاصی دکتری ۱۴۰۲، از طریق سایت دانشگاه اعلام و از طریق پیامک به داوطلبان اطلاعرسانی خواهد شد؛ بنابراین داوطلبان از تماس با دانشگاه برای مطلع شدن از نتایج نهایی خودداری کنند.
۱۲. تمام داوطلبان دعوت شده به مصاحبه میتوانند حداکثر تا دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی، جهت دریافت مدارک مصاحبه خود به قسمت آزمونها مراجعه کنند؛ این مدارک حداکثر تا دو هفته بعد از اعلام نتایج نگهداری میشود و بعد از آن امحاء خواهد شد.
داوطلبان برای اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه کنند.
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